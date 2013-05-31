В Україні стартував конкурс для дітей з особливими потребами

В Україні напередодні Дня захисту дітей стартував конкурс для дітей з особливими потребами «Намалюй свої права».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрпошти», розпочалася акція одночасно біля Головпоштамтів усіх обласних центрів країни дитячим малювальним флеш-мобом «Ми всі рівні».

У всеукраїнській акції взяли участь близько 3 тис. дітей, серед яких і діти з особливими потребами. Тільки біля Київського Головпоштамту свої малюнки на асфальті залишили понад 500 дітей. У холі Головпоштамту столиці дітлахи розмалювали частинки пазлу та склали з них велику картину «світу очами дітей».

Як зазначається в повідомленні, мета цієї акції – привернути увагу суспільства до важливості захисту прав дітей з особливими потребами.

Також у ході акції відбулася презентація та урочисте погашенням унікальної поштової марки «Міжнародний день захисту дітей». Марка була розроблена «Укрпоштою» спільно з ЮНІСЕФ. На ній зображені малюнки дітей, які брали участь у конкурсі, організованому Національною асамблеєю інвалідів України.

Цього року всі діти – учасники конкурсу «Намалюй свої права» отримають диплом-подяку від ЮНІСЕФ. 10 найкращих робіт будуть удостоєні спеціальної нагороди. А малюнок – переможець буде зображений на спільній марці ЮНІСЕФ та «Укрпошти», яка буде видана у 2014 році.