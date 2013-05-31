Безпритульних дітей тримають у приймальниках-розподільниках

Представники ряду громадських організацій наголошують на неприпустимості утримання у приймальниках-розподільниках дітей, які з тих чи інших причин залишили свої домівки та родини.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова Жіночого консорціуму України Марія Алєксєєнко.

За її словами, так звані діти без супроводу віком від 3 до 18 років утримуються в міліцейських установах разом із тими, хто скоїв правопорушення, а це - суперечить міжнародним стандартам.

"Приймальники-розподільники для дітей в Україні є закритими для суспільства і в них діють жорсткі режимні правила. Діти, які там знаходяться, з друзями та родичами спілкуються за дозволом та у присутності персоналу і, як наслідок, такі діти втрачають зв’язок із зовнішнім світом, не можуть оскаржити своє перебування і позбавленні можливості захистити свої права", - сказала Алєксєєнко.

У свою чергу, юрист у справах дітей представництва в Україні міжнародної неурядової організації "ХАЙЕС Інкорпорейтед" Катерина Будіянська звернула увагу на те, що в нашій державі так само не захищені права дітей-біженців з інших країн, зокрема, з Узбекистану, Афганістану, Сомалі, інших країн Африки. Будіянська зазначила, що ці діти також автоматично потрапляють до приймальників-розподільників.

Враховуючи ситуацію, учасники прес-конференції закликали уряд України втрутитися в ситуацію і забезпечити інші форми опіки для такої категорії дітей.