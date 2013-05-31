У День захисту дітей почне роботу оновлений портал "Сирітству – ні!"

Завтра, 1 червня, в Міжнародний день захисту дітей буде запущена оновлена версія Всеукраїнського порталу національного усиновлення www.sirotstvy.net.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Добродійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", портал є єдиним офіційним відкритим ресурсом з найповнішою базою дітей, які підлягають усиновленню.

Як відзначив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, портал «Сирітству – ні!» є прикладом успішного державно-приватного партнерства Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», ВГО «Магнолія» та інших організацій і держави в інтересах дитини, об`єднання зусиль з тим, щоб забезпечити право дитини на виховання в сім`ї, щоб у кожного була сім`я.

"Сьогодні в Україні виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, в сім`ях є не альтернативою інтернатам, а основною формою виховання дітей-сиріт. На сьогоднішній день з 92 тисяч сиріт 75 вже виховуються в сім`ях. в інтернатних установах все ще перебуває 15 тисяч дітей, і я переконаний, що інтернати для сиріт скоро залишаться у минулому. І саме в співпраці з порталом «Сирітству-ні» ми здійснюватимемо мрії дітей – зустріти маму і тата», - сказав Павленко.

Керівник напряму «Сирітству – ні» Фонду «Розвиток України» Дар’я Кас’янова відзначила, що в Україні чимало дітей, стосовно яких порушується основне право, яке забезпечило б дитині й здоровий розвиток, і гарну освіту, і просто щасливе життя – право мати маму і тата, право на сім`ю.

"З цією метою ми і запустили портал в 2009 році. Тоді це була просто сторіночка на сайті фонду, де були фотографії та коротка інформація про дитину, що вона шукає сім`ю, що у неї є брати чи сестри. Побачивши результат – всі діти знайшли незабаром свої сім`ї – з`явився портал національного усиновлення, для українців, які хочуть усиновити або взяти в прийомну сім`ю дитину, а також для тих, хто ще роздумує над цим питанням і хоче анонімно поспілкуватися з усиновителями», - сказала Кас’янова.

За чотири роки роботи інтернет-порталу 5 тис. 417 дітей знайшли своїх нових батьків. На сьогодні в базі розміщено 12 тис. 138 анкет і триває робота над формуванням нових, оскільки в інтернатних установах України все ще перебуває 15 тис. дітей. Щодня користувачі порталу проглядають до 5,5 тис. анкет дітей. А на форумі порталу 1 тис. 174 користувачі щодня обмінюються думками про проблему сирітства в Україні, формах сімейного влаштування, діляться своїм досвідом, життєвими історіями і консультують один одного. Водночас на порталі можна звернутися і за кваліфікованою допомогою до юриста, психолога, соціального працівника, подзвонивши по безплатному номеру 0 800 50 14 14 або скориставшись електронною формою. Всього було надано 4 776 он-лайн консультацій.

На порталі також є велика законодавча і методична база, де кожен може ознайомитися з документами, що регламентують діяльність держави в питаннях дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, а також знайти корисну інформацію про усиновлення.

Всього було знято 818 роликів про дітей, розповсюдження яких є найефективнішим інструментом із влаштування дитини в сім`ю. За час існування порталу було кілька випадків, коли анкета дитини перебувала на порталі не більш як один тиждень, діти дуже швидко знаходили своїх нових батьків. Причому найшвидше влаштування дитини в сім`ю становило 1 тиждень.