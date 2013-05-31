Чи дозволять нещепленим дітям відвідувати дитсадки і школи?

Народний депутат України Анатолій Дирів (фракція “Батьківщина”) зареєстрував у Верховній Раді проект закону “Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо прийому дітей, яким не зроблено профілактичних щеплень, до дитячих закладів)”.

Як передає кореспондент УНІАН, даним законопроектом пропонується скасувати заборону приймати до дитячих закладів дітей, які не отримали профілактичних щеплень.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на даний час в Законі ”Про захист населення від інфекційних хвороб” існує неузгодженість між нормами статті 12, в якій вказується на добровільний порядок проведення профілактичних щеплень дітей, та статті 15, в якій міститься заборона приймати дітей, які не отримали профілактичних щеплень, до дитячих закладів.

Автор законопроекту вважає, що норма щодо заборони відвідування дитячих навчальних закладів дітям, які не отримали профілактичних щеплень, порушує гарантоване кожному конституційне право на освіту.

“Встановлена заборона відвідування дитячих навчальних закладів дітям, які не отримали профілактичних щеплень, суперечить Конвенції про права дитини, Загальній декларації прав дитини, Міжнародному пакту про економічні, соціальні і культурні права, Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Протоколу № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права людини та біомедицину, Європейській соціальній хартії, а також Конституції України, Законам України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»”, - йдеться в пояснювальній записці.