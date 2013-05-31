Допоможіть врятувати батька шістьох дітей!

45-річному Володимиру Тимощуку терміново потрібна пересадка кісткового мозку! Вже 9 років Володимир бореться з хронічним мієлолейкозом – одним з видів раку крові. Пройшов через хіміотерапію та експериментальне лікування. Наразі єдиний шанс на порятунок для нього – пересадка кісткового мозку від чужого донора. Вартість пересадки в бельгійській клініці – 150 000 євро. З допомогою друзів та близьких зібрано вже 80 000 євро. Родина Тимощуків, в якій росте шестеро дітей, звертається до всіх небайдужих людей з проханням про допомогу зібрати решту коштів – 70 000 євро! Аби Володимир одужав і був разом зі своїми дітьми!

Телефон Володимира Тимощука +38 (050) 311 86 24

Деталі на сайті: www.tyoma.com.ua

Реквізити для надання допомоги:

ПОПОВНЕННЯ КАРТКИ

•Приватбанку № 6762 4685 0075 7699 (отримувач - Тимощук Володимир Олексійович)

•Укрсоцбанку № 5571 0126 1835 4388 (отримувач - Тимощук Володимир Олексійович)

Перекази в Євро:

Account № 26252021082540

Beneficiary : TYMOSHCHUK VOLODYMYR

Beneficiary’sBank: UKRSOTSBANK, KIEV SWIFT: UKRSUAUX

CorrespondentBank: COMMERZBANK AG, FrankfurtamMain SWIFT: COBADEFF

Системами WesternUnion або MoneyGram для TYMOSHCHUK VOLODYMYR (Україна, Київ). Після переказу коштів, будь-ласка, поінформуйте moneytransferringpleaseinformnextinformationtomobilephonenumber 38050 311-8624:

контрольний номер/код переказу, валюту та суму переказу,країну, з котрої здійснено переказ,прізвище та ім’я того, хто здійснив переказ.