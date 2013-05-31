Завтра буде обнародовано указ щодо захисту прав дітей

1 червня, в День захисту дітей, Президент України Віктор Янукович видасть черговий указ з питань захисту прав дітей, зокрема щодо прав онкохворих дітей.

Про це повідомила керівник Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Адміністрації Президента України Людмила Волинець на прес-конференції на тему: «Чи захищені права дитини в Україні?».

«Буквально завтра буде оприлюднено черговий указ Президента з питань захисту прав дитини, в якому буде порушено багато тем, в тому числі і захист прав онкохворої дитини», - сказала Волинець.

За її словами, як правило онкохвора дитина сприймається як дитина, яка потребує тільки медичних послуг. «Дуже часто не враховується, що матір, яка роками перебуває з такою дитиною в онкологічному відділенні в іншому населеному пункті, має ще одну дитину і питання в тому, чи має така родина підтримку фахівця з соціальної роботи, який від імені держави допоможе розв`язати проблеми», - сказала Волинець.

Вона також повідомила, що в указі йтиметься про проблеми дітей-свідків злочинів і дітей-жертв злочинів.

Крім того, буде оприлюднено доручення Президента щодо змін в роботі посольств України в тих країнах, де найбільша кількість усиновлених українських дітей.

Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна» Катерина Левченко у свою чергу зазначила, що з червня Національна дитяча гаряча лінії зменшує кількість годин консультування вдвічі у зв`язку з відсутністю підтримки від держави чи приватних фондів і донорських організацій. «5 місяців гаряча лінія працювала завдяки волонтерській роботі консультантів і спонсорській допомозі. «З 1 червня вона буде працювати лише 4 години на добу», - сказала Левченко.

Вона повідомила, що за час роботи гарячої лінії надано понад 13,5 тис. консультацій. Найбільша кількість дзвінків від дітей стосувалася насильства з боку однолітків (понад 2,5 тис), непорозумінь з батьками (близько 2 тис), непорозумінь з вчителями - (близько 1,5 тис), конфліктів з друзями, сестрами або братами (понад 2 тис).

Близько 500 телефонних звернень стосувалося питань насильства в сім`ї і жорстокого поводження з дітьми в сім`ї.

Понад 1,5 тис звернень стосувалося питань сексуального виховання дітей.

Близько 60% звернень на гарячу лінію надходило від дівчат, 90% - це діти віком від 6 до 18 років, 10% - це дзвінки від дорослих стосовно дітей.

«Гаряча лінія засвідчила, що у дітей є вакуум спілкування», - зазначила Левченко.

Заступник директора Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині» Зінаїда Кияниця у свою чергу зазначила, що задекларовані права дітей дуже часто залишаються лише деклараціями. «Забезпечення прав дітей передусім має забезпечувати сім`я», - сказала вона. На її переконання, для того, щоб батьки могли забезпечувати право дитини жити в сім`ї необхідно створити відповідні механізми забезпечення цього права. «Чи готові сьогодні батьки виконувати свою функцію? Дуже часто їм на перешкоді стає те, що вони мають попередній негативний досвід свого власного виховання», - сказала Кияниця.

Вона також зауважила, що на сьогодні в шкільних навчальних програмах відсутній предмет, який би готував дітей до батьківства.