Янукович доручив створити Центри соцпідтримки дітей

Президент України Віктор Янукович доручив створити Центри соціальної підтримки дітей і сімей в усіх містах і районах країни.

Таке доручення глава держави дав після відвідування центру «Промінь надії» у смт Макарів Київської області, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Зокрема, Янукович доручив Уповноваженому Президента з прав дитини Юрію Павленку і голові Київської обласної державної адміністрації Анатолію Присяжнюку організувати на базі Центру соціальної підтримки дітей і сімей «Промінь надії» збори голів облдержадміністрацій для вироблення моделі створення таких центрів на місцях.

Згідно з дорученням, міністр фінансів Юрій Колобов має розробити систему фінансування будівництва і функціонування центрів соціальної підтримки дітей і сімей по всій Україні.

Передбачається, що такі центри мають замінити існуючі інтернатні заклади.

Як наголосив Президент, головна мета діяльності центрів - запобігти розлученню дітей з їх батьками, створити умови, за яких жодна дитина з району не була б направлена до інтернатних закладів, натомість отримувала би необхідні захист і підтримку в своїй громаді, аби «кожна дитина знайшла свою сім’ю».

«Цей будинок, в який я приїхав, створює умови для захисту майбутнього дітей, молодих мам, для їх соціальної реабілітації, для того, щоб жодна дитина в нашій країні не була в інтернатних закладах чи дитячих будинках, щоб кожна дитина знайшла свою сім’ю», - підкреслив Янукович.