Як зробити дитяче свято - смачним і корисним

Напевно, ніхто не любить свята так, як діти! Якщо у малюка намічається День народження, він фантазує і, не без його участі, щебече на цю тему ще за тижні до самої події. Саме тому кожна мама хоче зробити для своєї дитини яскраве і незабутнє свято, адже наші малюки варті всього найкращого. І ось тут всі батьки стикаються з питанням, як підготувати для малюка дивне свято своїми силами?

По-перше, порадимо вам почати з себе! Так-так, адже тільки ви зможете подарувати своєму малюку незабутню атмосферу і теплоту, з якою в нього на все життя буде асоціюватися слово «свято»!

Ну, а хіба зможе свято стати веселим, якщо мама сумує або злиться? Безумовно, ні. Саме тому до організації свята треба підходити тільки з гарним настроєм, в іншому випадку дитяче торжество краще не влаштовувати зовсім.

По-друге, не забувайте, що ви збираєтеся влаштовувати свято для свого малюка, тому не варто робити дитяче свято за принципом дорослого застілля. Набагато краще буде запросити дітей і пограти з ними у всілякі ігри, а так само накрити для них невеликий стіл.

Звичайно, поки ще ваші гості дуже маленькі, тому кликати треба і дітей, і його батьків. Отже, в гостях у вас будуть і дорослі, і діти. Тому, для дня народження дитини необхідно зробити два абсолютно різних меню, адже більшість з продуктів, цілком звичних для дорослих, неприпустимі на дитячому столі.

Зробити святковий стіл для дошкільнят - завжди головний біль для мами.

Тому, дамо деякі рекомендації - як зробити його не тільки максимально смачним, гарним, але і корисним. На святковому столі гарно виглядає піца, тим більше, що багато дітей її люблять.

Самій спекти піцу зовсім не проблема (до речі, мені в цьому дуже допомагає готова суміш-борошно для піци), а максимально корисною для дитини її зробить начинка - ніякої ковбаси, тільки відварна курка, помідори, солодкий перець, сир, зелень, Для пікантності можна покришити трохи солоного огірочка.

Можна зробити кілька варіантів начинок - рибну, м`ясну, просто сирну і всі з великою кількістю овочів. Ще варіант - маленькі тарталетки (до речі, вони продаються вже готовими) з різними начинками. Причому для начинок краще максимально використовувати овочі, зелень і фрукти (або сухофрукти).

Наприклад, терту моркву з яблуками та родзинками, салат із свіжої капусти з чорносливом і т.п.. Для заправки салатів для дітей дошкільного віку не варто використовувати майонез, краще нехай це буде нерафінована олія (краще оливкова) або несолодкий йогурт.

Можна спробувати запропонувати малюкам різні м`ясо-овочеві запіканки-вони можуть бути пошаровими і тому красиві будуть і на розрізі. Цікавими для дітей на святковому столі будуть запечені в глиняних горщиках м`ясо або риба з овочами (рецептів їх безліч в інтернеті, тільки не використовуйте для дітей гострі прянощі).

Привабливим для дитини це блюдо ви зробите, якщо горщик для запікання накриєте не кришкою, а прісним тестом, яке після запікання діти використовують замість хліба (тільки не подавайте горщик відразу з духовки - дуже висока температура під такою кришечкою, її треба трохи проколоти, щоб вийшов пар і трохи охололо блюдо, а тільки потім подавати у горщиках).

А як зробити так, щоб святкові страви були не лише смачними, але ще й корисними?

Бажано в усі страви, де це можливо, додавати багату мікроелементами свіжу (або заморожену, якщо це взимку) зелень (шпинат, кріп, петрушка та ін.), а також зелену і ріпчасту цибулю, часник, особливо в період сезонних підйомів захворюваності на гострі респіраторні інфекції.

А яких продуктів і страв на дитячому столі краще уникати?

Ще діти дуже люблять солоненькі - консервовані огірки, помідори. Пам`ятайте, що квашені овочі допускається давати дітям тільки після 2-х років. Мариновані в оцті овочі дітям раннього віку краще не давати. Солоні огірки, квашена капуста, а також редька і редиска мають виражені сокогінні властивості і покращують апетит, тому на святковому столі можна поставити невелику тарілочку цих овочів.

Але, так як редька і редис дратівливо діють на слизову оболонку шлунка, їх слід давати дітям у зменшених кількостях і в поєднанні з жирами (сметана, олія). На столі дошкільнят не повинні бути гострі соуси, прянощі, гірчиця, хрін, перець, міцний чай, натуральна кава. Як приправи можна використовувати зелень, цибулю, часник.

При підборі продуктів для святкового столу, потрібно пам`ятати, що дітям раннього віку не рекомендується жирна свинина, жир якої може викликати порушення травлення, а також м`ясо водоплавної птиці, яке також важко перетравлюється і, крім того, нерідко буває заражене хвороботворними мікроорганізмами (сальмонелами), ця заборона стосується також і до яєць качок.

Яке ж дитяче свято без солодкого! Яким солодощам слід віддавати перевагу?

Якщо встановлювати пріоритетні сходи корисних солодощів, то на вищій сходинці стоять фрукти і сухофрукти. Дітям раннього віку не рекомендується давати виноград. У його ягодах відносно мало вітамінів і мінеральних речовин, а високий вміст цукрів значно перевантажує раціон вуглеводами. Крім того, виноград викликає посилення бродильних процесів в кишечнику.

Замість звичайних цукерок поставте на стіл тарілку сухофруктів з горіхами, пектиновмісний мармелад, пастилу і зефір. Пектин, до речі, має здатність сорбувати важкі метали та шкідливі речовини в кишечнику. І, звичайно, завжди порадує дітей мамина випічка, нехай навіть найпростіша - сирний пиріг з яблуками, шарлотка або пиріжки з різними овочевими та фруктовими начинками.

Постарайтеся уникати покупних тортів для дітей молодшого віку. Для відчуття свята можна купити одну пляшку газованого солодкого напою (без цукрозамінників та барвників), наприклад, квас натурального бродіння, але основними напоями на столі все ж повинні бути соки, морси домашні і компоти.

Зрозуміло, за основу святкового столу слід брати здорові продукти, я зазвичай віддаю перевагу стравам з овочів і фруктів. Щоб вашим маленьким гостям вистачило енергії грати і веселитися, на початку свята я рекомендую подати на стіл страви з овочів і нежирного м`яса: наприклад, овочеві пюре і парові котлетки з телятини. На десерт, повторюся, найкраще підійдуть фрукти.

Друге завдання батьків - креативно підійти до оформлення дитячого святкового столу. Адже існує безліч способів зробити блюдо для малюка красивим і незвичайним. Щоб прикрасити святковий стіл, зовсім не обов`язково володіти всіма навиками карвінгу, досить проявити трохи фантазії, і зі звичайного яйця можна зробити мишку або жабенятко, а з винограду спорудити чоловічка - такі композиції обов`язково припадуть до смаку малюкам.

Головне, щоб свято було повним сюрпризів, ігор та веселощів, адже гуляння - це аж ніяк не визначальний фактор в дитячому святі. Ну і, звичайно ж, пам`ятайте, що свято сьогодні в першу чергу, у вашої дитини, і тому в цей день ви повинні зосередити всю свою увагу на малюкові!

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