Через негоду знеструмлено 398 населених пунктів країни
09:12, 01 червня 2013Країна
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У шести регіонах
Сьогодні вночі у шести областях України внаслідок сильних дощів та шквалистих поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 398 населених пунктів.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 261 населений пункт, у Київській – 83, у Житомирській – 23, у Вінницькій – 20, у Миколаївській – 7, у Волинській – 4.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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