У День захисту дітей в Україні проходять понад тисячу заходів

З нагоди Дня захисту дітей в Україні відбувається понад тисяча розважальних заходів, мета яких – привернути увагу суспільства до проблем і соціального захисту дітей в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

Міністр Наталія Королевська сьогодні взяла участь у VI багодійному дитячому проекті «Світ талантів – цвіт нації», якій проходить у столиці на Майдані Незалежності.

В рамках проекту в центрі Києва розгорнули майданчики розваг, атракціони, звели «Містечко майстрів» та «Ярмарок чудес». Дітей, які приїхали на захід, розважають активними іграми, анімацією й розіграшами.

На головній сцені Майдану Незалежності виступають найкращі творчі колективи України, а завершиться свято гала-концертом відомих виконавців.

«Сьогодні тут, на Майдані Незалежності, за підтримки Міністерства соціальної політики проходить справжнє свято дитинства. Особливість проекту «Світ талантів – цвіт нації» – його благодійний характер: в ньому завжди беруть участь найбільш соціально незахищені діти – вихованці дитячих будинків та будинків сімейного типу з різних регіонів України», – сказала Королевська.