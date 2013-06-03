В Україні залишаються знеструмленими 12 населених пунктів

В Україні залишаються знеструмленими через негоду 12 населених пунктів в двох областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема, в Одеській області без електропостачання 8 н.п. та Київській – 4 н.п.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 1 червня у шести областях України внаслідок сильних дощів та шквалистих поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 398 населених пунктів.