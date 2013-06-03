Блискавка вбила 14-річну дівчинку, яка розмовляла по мобільнику
10:59, 03 червня 2013Країна
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Трагедія на Хмельниччині
У селі Скаржинці Ярмолинецького району Хмельницької області блискавка вбила 14-річну дівчину, яка розмовляла по мобільному телефону.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області, дівчина прямувала від клубу додому й потрапила під зливу. Сховавшись під деревом, вона скористалась мобільним телефоном, внаслідок чого в неї влучила блискавка. Від отриманих ушкоджень дівчина померла на місці пригоди.
Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу.
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