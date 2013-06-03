Блискавка вбила 14-річну дівчинку, яка розмовляла по мобільнику

У селі Скаржинці Ярмолинецького району Хмельницької області блискавка вбила 14-річну дівчину, яка розмовляла по мобільному телефону.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області, дівчина прямувала від клубу додому й потрапила під зливу. Сховавшись під деревом, вона скористалась мобільним телефоном, внаслідок чого в неї влучила блискавка. Від отриманих ушкоджень дівчина померла на місці пригоди.

Тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу.