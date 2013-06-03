У школах України зростає рівень насильства - Павленко

Кількість звернень та скарг з приводу насильства у навчальних закладах постійно зростає, заявив на брифінгу уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, “кількість скарг про насильство у навчальних закладах, про конфлікти між дітьми, між вчителем та учнем, між технічним персоналом та учнем щомісяця зростають. Я це пов`язую не стільки з тим, що зростає кількість конфліктів, а з тим, що сьогодні насильство по відношенню до дитини починає бути неприйнятним суспільством. Головне, що громадяни і діти мають можливість і знають, куди можна поскаржитись, аби був проведений оперативний, незалежний, неупереджений аналіз ситуації і дитина була захищена”.

Як сказав Павленко, кожна справа про насильство по відношенню до дитини в навчальному закладі перебуває на його особливому контролі.

Він повідомив, що звернувся до Міністерства освіти і науки розглянути можливість створення центрів медіації у всіх українських школах для того, аби мінімізувати кількість конфліктів і зламати ситуацію, коли у насильстві над дитиною винною роблять саме дитину.

Павленко також поінформував, що впродовж травня отримав близько 15 звернень про насильство у дитячих садках, школах, інтернатних закладах.