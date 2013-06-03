З 2014 року в Україні сиріт не передаватимуть в інтернати

Міністр соціальної політики Наталія Королевська заявляє, що з 1 січня 2014 року в Україні дітей-сиріт не передаватимуть в інтернати, а влаштовуватимуть у дитячі будинки сімейного типу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні медіа-клубу “На власний погляд” у Києві.

За її словами, заклади інтернатного типу діятимуть лише для дітей-інвалідів з важкими формами паталогій.

“Усі діти-сироти, які сьогодні потрапляють у будинки-інтернати, з 1 січня 2014 року будуть обліковуватися центрами реабілітації дитини, які надаватимуть їм статус сиріт. А звідки вони переводитимуться у ДБСТ”, - зазначила Королевська.

На думку міністра, саме сімейна форма виховання сиріт дозволить подальшу інтеграцію дитини у соціумі.

Королевська зауважила, що цього року в Україні буде відкрито 150 дитячих будинків сімейного типу, а з наступного року ще буде введено в експлуатацію 200 ДБСТ.

Крім того, до кінця року в 11 областях з’являться денні стаціонари для дітей-інвалідів, які фактично замінять дитсадки для цих соціально вразливих категорій дітей. Зз 2014 року подібні заклади буде відкрито в усіх обласних центрах, додала Королевська.