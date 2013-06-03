Завтра в Україні очікуються дощі та грози

Завтра у західних областях України очікуються дощі, місцями з грозами, вночі та вранці сильні, у Карпатах дуже сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура на заході вночі 8-13°, вдень 15-20°.

На решті території України очікуються короткочасні дощі, грози, вдень у Криму та Приазов`ї місцями сильні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні до 17°, вдень 21-26°. Вітер в Україні переважно східний, 5-10 м/с.

У Києві та області у вівторок очікуються короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 21-26°, у Києві вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 19-23°; у Дніпрі біля Києва 20°.