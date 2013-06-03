МОЗ вирішило перевірити п'ять санаторіїв у Криму

Після загибелі дитини внаслідок обвалу балкона у санаторії «Юність» в Сімеїзі Міністерство охорони здоров’я України вирішило перевірити ще п`ять санаторіїв у Криму.

Зокрема, в оприлюдненому прес-службою на офіційному сайті МОЗ повідомленні зазначається, що з 1 червня за наказом міністра охорони здоров`я в АР Крим працює комісія під головуванням заступника міністра - керівника апарату Романа Богачева, мета якої - попередження та запобігання нещасних випадків під час лікування дітей в спеціалізованих (спеціальних) санаторіях, які належать до сфери управління МОЗ України, та оцінка матеріально-технічного стану будівель та споруд.

Згідно з наказом, будуть перевірені "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Південнобережний", "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Юність" МОЗ України", "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій ім. Боброва МОЗ України", "Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій "Москва" та "Спеціалізований (спеціальний) санаторій "Піонер" МОЗ України".

Принагідно у міністерстві поінформували, що наказ МОЗ України №105 "Про тимчасове скорочення кількості ліжок санаторію "Юність" із 160 до 120 у зв`язку з аварійним станом корпусу №6 був виданий ще 5 березня 2007 року.

Загалом Міністерству охорони здоров`я України підпорядковано 38 спеціалізованих санаторіїв, планова потужність яких становить 9391 ліжко. В АР Крим розташовано 23 санаторії, підпорядкованих МОЗ України, загальна потужність яких складає 4516 ліжок, з них 15 дитячих на 3436 ліжок та 8 дорослих на 1080 ліжок.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася увечері 30 травня. У санаторії «Юність» в Сімеїзі частина балкону на 3-му поверсі обвалилася, коли на нього вийшли троє дітей. 10-річна дівчинка загинула, 11-річна перебуває в лікарні з травмами.

Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано в 1906 році.

В свою чергу міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв стверджує, що санаторій був у «чорному» списку Мінкурортів Криму, оздоровниця перебуває в аварійному стані, його відомство не рекомендувало туристам відвідувати санаторій.

«Санаторій належить державі й перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров`я України. Кримська влада в 2011 і 2012 роках зверталася з проханням передати "Юність" в управління Ради міністрів Криму, аргументуючи тим, що він у жалюгідному стані, при цьому МОЗ абсолютно не приділяє уваги вирішенню проблем дитячого санаторію. МОЗ України нам відмовляло без пояснень», - відзначив міністр.

Лієв повідомив також, що у вересні 2012 року він публікував список із 15 великих санаторіїв і готелів (як державних, так і приватних), від відвідин яких просив утриматися.

«Під номером 12 у цьому списку був санаторій МОЗ України "Юність". Реакції органу управління (МОЗ України) не було», – констатував Лієв.