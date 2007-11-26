Недбалість хмельницьких медиків призвела до загибелі двох жінок

За халатність медиків Хмельницької обласної лікарні заплатили власним життям дві жінки, які лежали у гінекологічному відділенні. Їх отруїли невідомою речовиною.

Від звичайної клізми в гінекологічному відділенні Хмельницької обласної лікарні померли дві жінки, ще одна потрапила до реанімації. 19 листопада їх готували до планової операції. Того дня в медичному закладі не було води, тому клізми чотирьом пацієнткам робили із набраної заздалегідь. Після кількох процедур трьом жінкам стало зле: зупинка дихання, зниження тиску, реанімація. Пощастило лише четвертій, їй зробили тільки одну процедуру з трьох.

У фатальний день процедуру робила санітарка. Хоча, як каже головний лікар, клізму повинна була ставити медсестра або та ж санітарка, але під наглядом медсестри. Родичі загиблих звинувачують медиків в отруєнні.

Лікарі кажуть, що причина смерті – отруєння невідомою хімічною речовиною. Це підтвердили і столичні експерти.

Також лікарі зазначають, що, можливо, і не вдасться визначити, якою речовиною отруїли жінок. Рідні померлих не дозволили місцевим лікарям робити розтин. Сьогодні фахівці з Чернівців зробили розтин і взяли зразки тканин для дослідження. Справою займаються правоохоронці та комісія з Міністерства охорони здоров‘я.

Рідні загиблих звернулися в прокуратуру і до суду. Вони наполягають, щоб винних покарали.

ICTV