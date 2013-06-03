Україна на останньому місці за посмертним донорством органів

Серед країн Європи Україна за показником посмертного донорства посідає останнє місце: на один мільйон населення припадає лише 0,15 випадків посмертного донорства.

Про це повідомила міністр охорони здоров`я України Раїса Богатирьова під час публічної лекції в Харківському медуніверситеті на тему «Трансплантація в Україні – сучасне і майбутнє, етичні та нормативно-правові аспекти», повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров`я.

За її словами, у сусідній Польщі показник посмертного донорства перевищує чотирнадцять випадків на один мільйон населення, а у Іспанії, яка є лідером за цим показником, таких випадків – 35 на мільйон населення.

«На заваді розвитку трансплантації в Україні в останні десятиліття стала «презумпція незгоди» як основа чинного законодавства. Якщо до 1999 року – дати прийняття закону щодо трансплантації – переважала пересадка органів, котрі були вилучені у донора-трупа, то після 1999 року почала стрімко збільшуватись кількість трансплантацій органів від живого родинного донора», – сказала керівник МОЗ України.

Кількість органних трансплантацій в Україні не перевищує 120 на рік. При цьому з них лише 15% – це трансплантація завдяки посмертному донорству. Загалом в Україні показник трансплантацій на один мільйон населення становить лише 1,6, тоді як в Австрії цей показник сягає 81,5, в Іспанії – 85,6, в США – 76,7 на один мільйон населення.

«На даний час українські трансплантологи, докладаючи значних професійних та психоемоційних зусиль, упродовж року здатні допомогти лише близько сотні хворим з хронічною нирковою недостатністю та 12-15 хворим з патологією печінки», – зауважила Богатирьова.

Міністр зазначила, що подолати суспільну недовіру до трансплантології та посмертного донорства можна лише поєднавши зусилля всіх органів центральної виконавчої влади, місцевих органів самоврядування, правоохоронних органів, громадських організацій та релігійних конфесій.

«Прикладом такої співпраці може бути суспільне широке обговорення змін до діючої редакції Закону «Про трансплантацію». Запропоновані провідними фахівцями-трансплантологами зміни до зазначеного закону, в тому числі і введення «презумпції згоди», були обговорені у всіх регіонах нашої країни на так званих круглих столах», – сказала Богатирьова.