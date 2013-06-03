Ще у 2011 р. повідомляли про небезпеку будівель “Юності”

Держгірпромнагляд ще у 2011 році попереджав керівництво санаторію “Юність” про значні порушення в експлуатації будівельних споруд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Степан Дунас під час прес-конференції в Києві.

“Територіальне управління Держгірпромнагляду в АРК у 2011 році проводило перевірку стану охорони праці та промислової безпеки санаторію “Юність”. Керівникові був виданий обов’язковий до виконання припис, в якому були зазначені порушення експлуатації будівельних споруд”, - сказав Дунас.

За його словами, зокрема, працівники Держгірпромнагляду зазначали, що у санаторії не створена відповідна служба спостереження за будівельними спорудами, відсутні відповідні фахівці, не проведено їхнє навчання, а також заборонялася експлуатація балконів будівельних споруд.

“Наприкінці 2011 року керівник санаторію надав відповідь про виконання заходів, які направлені на виконання припису”, - повідомив заступник голови Держгірпромнагляду.

Як пояснив Дунас, оскільки санаторій “Юність” відноситься до незначної ступені ризику експлуатації, за законодавством, Держгірпромнагляд перевіряє такі об’єкти раз на два роки.

“Також передбачається норма: якщо від суб’єкта господарювання надійшла відповідь про усунення порушень, то додаткових засобів здійснено не буде. Проте ми розуміємо, що відповідних заходів про обмеження доступу на балкони не було вжито з боку керівництва санаторію”, - зазначив він.

Крім того, Дунас підкреслив, що Держгірпромнагляд не може самостійно ініціювати позапланові перевірки об’єктів, оскільки з боку Генпрокуратури, самих суб’єктів господарювання і влади йде контроль.

“Проте, у випадку, якщо до нас звертаються самі суб’єкти господарювання, компетентні органи чи громадяни про порушення, що загрожують життю людей, Держгірпромнагляд може провести позапланові перевірки об’єктів”, - зазначив заступник голови Держгірпромнагляду.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася увечері 30 травня. У санаторії «Юність» в Сімеїзі частина балкону на 3-му поверсі обвалилася, коли на нього вийшли троє дітей. 10-річна дівчинка загинула, 11-річна перебуває в лікарні з травмами.

Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано в 1906 році.

Міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв стверджує, що санаторій був у «чорному» списку Мінкурортів Криму, оздоровниця перебуває в аварійному стані, його відомство не рекомендувало туристам відвідувати санаторій.

«Санаторій належить державі й перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров`я України. Кримська влада в 2011 і 2012 роках зверталася з проханням передати "Юність" в управління Ради міністрів Криму, аргументуючи тим, що він у жалюгідному стані, при цьому МОЗ абсолютно не приділяє уваги вирішенню проблем дитячого санаторію. МОЗ України нам відмовляло без пояснень», - відзначив міністр.

Лієв повідомив також, що у вересні 2012 року він публікував список із 15 великих санаторіїв і готелів (як державних, так і приватних), від відвідин яких просив утриматися.

«Під номером 12 у цьому списку був санаторій МОЗ України "Юність". Реакції органу управління (МОЗ України) не було», – констатував Лієв.