Будівлі протитуберкульозних санаторіїв датовані початком XX ст.
На капремонт кошти не виділялися
Більшість будівель протитуберкульозних санаторіїв датовані початком XX століття.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Олексадр Толстанов на прес-конференції у Кабінеті міністрів.
За його словами закладів, де займаються комплексним лікуванням туберкульозу, в Україні 22.
«Основна маса будівель у цих закладах – початок XX століття... На утримання 120 ліжок (у санаторії «Юність»), щоб комплексно оздоровлювати дітей з туберкульозом, гроші виділялися. Було забезпечено 62% від загальної потреби, на капітальний ремонт взагалі не виділялося коштів, на дрібний технічний ремонт виділялося 15%. Ми неодноразово зверталися до уряду щодо виділення коштів», - сказав Толстанов.
За його словами, останні три роки на капітальний ремонт кошти не виділялися. Ця будівля була закрита (у 2007 році – УНІАН), тому що її не можна було експлуатувати, і таких будівель по багатьох санаторіях системи закрито чимало.