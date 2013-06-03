Протитуберкульозні санаторії не можуть віддати у відання АРК

Міністерство охорони здоров’я України не може віддати протитуберкульозні санаторії у відання Автономної Республіки Крим, бо вони незамінні у подоланні епідемії туберкульозу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів, відповідаючи на запитання, чому МОЗ не погодився передати у відання АРК санаторій «Юність» в Сімеїзі, де обвал аварійного балкону призвів до смерті дитини.

«АР Крим зверталося до нас… Їх хвилює питання території і розміщення на цій території оздоровчих закладів. Державу ж хвилює функція. Функція полягає у лікуванні туберкульозу всієї країни. Я впевнений, що АР Крим не забезпечить своїм бюджетом лікуванням туберкульозу всієї країни. Тому ми їм відмовляли. Тому що це системне лікування для усієї держави. Там оздоровлюються діти з усієї країни. Питання полягає у епідемічній ситуації щодо туберкульозу. І якщо ми розірвемо ланцюг лікування, не дамо можливості, крім таблеток, поліклінічного лікування, санаторного, то ми не вилікуємо ніколи хворобу», - наголосив чиновник.

Він зазначив, що у кожному регіоні країні є свої протитуберкульозні санаторії, але Кримські замінити не можна.

«Є така категорія хворих на туберкульоз дітей і дорослих, що вимагають морського бризу та фітонцидів Криму. Це незамінний кліматологічний чинник. Тому ми не можемо скорочувати ці заклади», - наголосив Толстанов.

Нагадаємо, у відповідь на запитання, чому санаторій «Юність» був у аварійному стані, і чому не виділялися кошти на його капітальний ремонт, Толстанов відповів: «… На утримання 120 ліжок (у санаторії «Юність»), щоб комплексно оздоровлювати дітей з туберкульозом, гроші виділялися. Було забезпечено 62% від загальної потреби, на капітальний ремонт взагалі не виділялося коштів, на дрібний технічний ремонт виділялося 15%. Ми неодноразово зверталися до уряду щодо виділення коштів», - сказав Толстанов.

За його словами, останні три роки на капітальний ремонт кошти не виділялися. Ця будівля була закрита (у 2007 році – УНІАН), тому що її не можна було експлуатувати, і таких будівель по багатьох санаторіях системи закрито чимало.

Як повідомляв УНІАН, трагедія у санаторії «Юність» в Сімеїзі сталася увечері 30 травня - частина балкону на 3-му поверсі обвалилася, коли на нього вийшли троє дітей. 10-річна дівчинка загинула, 11-річна перебуває в лікарні з травмами.

Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано в 1906 році.

Міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв стверджує, що санаторій був у «чорному» списку Мінкурортів Криму, оздоровниця перебуває в аварійному стані, його відомство не рекомендувало туристам відвідувати санаторій.

«Санаторій належить державі й перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров`я України. Кримська влада в 2011 і 2012 роках зверталася з проханням передати "Юність" в управління Ради міністрів Криму, аргументуючи тим, що він у жалюгідному стані, при цьому МОЗ абсолютно не приділяє уваги вирішенню проблем дитячого санаторію. МОЗ України нам відмовляло без пояснень», - відзначив міністр.

Лієв повідомив також, що у вересні 2012 року він публікував список із 15 великих санаторіїв і готелів (як державних, так і приватних), від відвідин яких просив утриматися.

«Під номером 12 у цьому списку був санаторій МОЗ України "Юність". Реакції органу управління (МОЗ України) не було», – констатував Лієв.