Дітей у корпус № 6 санаторію «Юність» було заселено всупереч вимогам МОЗ

Дітей у корпус № 6 санаторію «Юність» в Сімеїзі було заселено всупереч вимогам Міністерства охорони здоров’я України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Толстанов на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

За його словами, використання корпусу № 6 було несанкціонованим.

«У порушення вимог МОЗ, без санкції МОЗу головний лікар розмістив дітей, які прибули зі Львівщини, у корпусі, який не був дозволений до застосування, до того, щоб у ньому перебували діти, нехтуючи правилами безпеки. Не було дозволу ні СЕС, ні пожежної служби. Тим паче, що у 2007 році у закладі була комплексна перевірка, після того ще три комплексні перевірки. Кількість ліжок було зменшено зі 160 до 120. На період перевірок цей корпус не експлуатувався, це підтверджено відповідними документами. Дітей було поселено всупереч вимогам міністерства, яке заборонило йому (головлікарю) застосування цього корпусу», - заявив Толстанов.

Заступник міністра уточнив, що у санаторії «Юність» цілий рік оздоровлюються діти, які хворіють на туберкульоз або перебувають у групі ризику щодо туберкульозу.

«100% оздоровлювалися безкоштовно. Це діти з усієї України. Термін лікування індивідуальний», - зазначив Толстанов.

Він повідомив, що з 1 червня у Криму працює комісія під головуванням заступника міністра охорони здоров’я Романа Богачева.

«У комісії задіяні фахівці з усієї України. Кількість персоналу і кваліфікація буде переглянуті. Усі люди, що причетні до цього випадку, будуть покарані. Життю та здоров’ю дітей, які перебувають зараз у санаторії «Юність», нічого не загрожує. Вони забезпечені і лікуванням, і хачуванням. Дітей, які перебували у непридатному приміщенні, переселено до інших санаторіїв,» - сказав Толстанов.

Він також поінформував, що комісія МОЗ перевірила ще 5 протитуберкульозних санаторіїв Криму, де грубих порушень не виявила.

За словами Толстанова, на сьогодні усунено з посад усю адміністрацію санаторію – головного лікаря, начальника медичної частини, начальника педагогічної частини, інженера охорони праці, заступника головлікаря з економічних питань.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 30 травня у санаторії «Юність» в Сімеїзі обвалилася частина балкону на 3-му поверсі, коли на нього вийшли троє дітей. 10-річна дівчинка загинула, 11-річна перебуває в лікарні з травмами.

Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано в 1906 році.

Міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв стверджує, що санаторій був у «чорному» списку Мінкурортів Криму, оздоровниця перебуває в аварійному стані, його відомство не рекомендувало туристам відвідувати санаторій.

«Санаторій належить державі й перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров`я України. Кримська влада в 2011 і 2012 роках зверталася з проханням передати "Юність" в управління Ради міністрів Криму, аргументуючи тим, що він у жалюгідному стані, при цьому МОЗ абсолютно не приділяє уваги вирішенню проблем дитячого санаторію. МОЗ України нам відмовляло без пояснень», - відзначив міністр.

Лієв повідомив також, що у вересні 2012 року він публікував список із 15 великих санаторіїв і готелів (як державних, так і приватних), від відвідин яких просив утриматися.

«Під номером 12 у цьому списку був санаторій МОЗ України "Юність". Реакції органу управління (МОЗ України) не було», – констатував Лієв.