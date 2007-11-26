Вітамін С збільшує стійкість до стресу

Зараз, коли нас підстерігає простуда, всі стурбовані тим, як не захворіти. Кожен як може підтримує імунітет. Мабуть, найвідоміший і найпопулярніший рецепт для його зміцнення — вітамін С, тобто аскорбінова кислота. Хто з нас не носив хворому цитрусових, що містять «аскорбінку»? Але щоб диво-вітамін подіяв і не нашкодив, потрібно знати, як його правильно вживати.

ЯК ДІЄ ДИВО-КИСЛОТА

Вітамін С має дві головні функції. По-перше, потрапляючи в організм, він збільшує проникність найдрібніших судин — капілярів. Внаслідок цього кров добирається до найдальших клітинок, які зазвичай «сплять» і примушує їх працювати. Іншими словами, аскорбінова кислота активізує обмін речовин, примушує клітини виводити шлаки. А по-друге, вітамін С стимулює наднирки виділяти гормони «стресу». Вони тимчасово підвищують працездатність, причому чим більша доза, тим більше виражений ефект.

Після такого гормонального «вибуху» організму потрібний відпочинок, тому що його гормональні «засіки» виснажуються (до речі, за тим же механізмом діє і обливання холодною водою). Крім того, при передозуванні (1,5-2 г) з аскорбінки утворюється кетогіалуронова кислота, яка отруює організм (вона навіть здатна зірвати вагітність, чим активно користувалися за часів Радянського Союзу, роблячи внутрішньовенне введення розчину аскорбінової кислоти).

У результаті через день-два наступає спадок сил і організм стає ослабленим, а судини — крихкими, легко з’являються синці. От чому після аскорбінової терапії потрібно день-два відпочивати, нічим не перенапружувати організм. А якщо часто «катувати» себе аскорбіновим стресом, є ризик прискорити появу різних ендокринних розладів.

ЯК ПРАВИЛЬНО ВЖИВАТИ?

Аскорбінка є в харчових продуктах і пігулках. Особливої різниці, як вона поступає в організм, немає. Головне — вживати щодня, бо накопичувати її організм не вміє. Оскільки хімічно цей вітамін — кислота, то приймати його натщесерце небажано: якщо шлунок слабкий, буде подразнення. Краще — разом із їжею або після неї.

Гарантовано уникнути подразнення можна, якщо приймати «аскорбінку» з крохмалистими продуктами — картоплею, бананом. Крім того, є речовини, які усувають негативні ефекти, що виникають, якщо аскорбінку приймати без нічого. Це вітамін Р і харчові барвники — флавоноїди.

Найчастіше вони зустрічаються в продуктах разом. Ними багаті шипшина, помідори, апельсини, волоські горіхи і чай (краще — зелений, там їх більше). Цим поєднанням, до речі, виправданий один із кращих способів «аскорбінізації» — чай (як джерело допоміжних речовин) з лимоном (джерелом вітаміну С).

КОМУ НЕ МОЖНА?

Аскорбінова кислота протипоказана при гастриті, виразковій хворобі шлунку і схильності до утворення в нирках уратів — каменів із солей сечової кислоти. Це можна перевірити за аналізом сечі. Якщо виявляються солі під назвою "урати", значить, вона є.

КОЛИ ВОНА ПОТРІБНА НАЙБІЛЬШЕ?

1. Якщо ви відчуваєте, що захворієте. Прийміть велику дозу аскорбінки — це один із способів запобігти хворобі.

2. Якщо ви перехворіли і хочете відновитися. За допомогою вітаміну С ви це зробите швидше. Умова — робити це дозами, що не перевищують добової.

3. Якщо ви «сидите» на м`ясі і хлібі. Така дієта знижує вміст аскорбінки в організмі, тому її потрібно активно поповнювати.

4. Якщо ви багато трудитеся фізично. В цьому випадку потреба організму у вітаміні С підвищується в 1,5-2 рази.

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