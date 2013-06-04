Урядова комісія проведе розслідування щодо посадовців МОЗ, відповідальних за дитячі лікувальні заклади
09:09, 04 червня 2013Країна
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Азаров звернувся до керівників облдержадміністрацій з вимогою не документально, а практично на місцях ще раз перевірити: наскільки безпечні дитячі заклади, і за найменших підозр організувати додаткові перевірки, мобілізувати відповідні служби для вирішення проблем. До таких перевірок доручено долучитися Держархбудінспекції, Держгірпромнагляду...
Урядова комісія під головуванням віце-прем’єр-міністра Костянтина Грищенка проведе службове розслідування щодо посадовців Міністерства охорони здоров’я, які відповідають за функціонування дитячих лікувальних закладів.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, рішення про створення комісії було прийнято після заслуховування на сьогоднішьному засіданні Кабміну інформації міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової про розслідування нещасного випадку, який стався у дитячому закладі «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Юність» Міністерства охорони здоров’я». Виявилося, що діти були заселені в аварійний корпус, який не мав дозволу на експлуатацію. Такими є попередні висновки комісії МОЗ, яка вивчає деталі інциденту, що призвели до смерті дитини в результаті нещасного випадку в медичному закладі.
«Урядова комісія повинна перевірити діяльність Міністерства охорони здоров’я. Чому не забезпечено відповідного контролю? Якщо керівник санаторію поселив дітей, значить, був впевнений у своїй безкарності, вважав що все зійде з рук. Хто допустив таку безконтрольність? Вимагаю об’єктивної перевірки, незважаючи на ранги і звання», - сказав прем’єр-міністр Микола Азаров.
При цьому він наголосив, що безпосередньо на місці продовжуватиме працювати комісія МОЗ, яка перевірятиме санаторій. Очолювана ж Грищенком комісія перевірить саме діяльність міністерства - як саме МОЗ здійснювало контроль за санаторіями.
Голова уряду також доручив виділити з резервного фонду кошти для допомоги сім’ї загиблої дитини.
«Треба також терміново почати капітальний ремонт аварійного корпусу, - сказав Азаров. – Не повинно бути на території дитячих санаторіїв таких будівель».
Прем’єр-міністр доручив вирішити це питання віце-прем’єр-міністру Олександру Вілкулу спільно з іншими міністерствами, зокрема, Мінрегіоном, Мінекономрозвитку та іншинми.
Водночас Азаров посилити контроль за безпекою дітей у закладах лікування та відпочинку влітку. «Треба додатково провести перевірки всіх таких закладів. Гіркий досвід показує, що їх проводять формально. А за безконтрольність, як бачимо, дуже висока ціна», - зазначив Азаров.
Прем’єр-міністр звернувся до керівників облдержадміністрацій з вимогою не документально, а практично на місцях ще раз перевірити: наскільки безпечні дитячі заклади, і за найменших підозр організувати додаткові перевірки, мобілізувати відповідні служби для вирішення проблем, які, можливо, непомітні при загальних перевірках. До таких перевірок доручено долучитися Держархбудінспекції, Держгірпромнагляду.
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