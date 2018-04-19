Якщо ви намагаєтеся схуднути або страждаєте проблемами з травленням, питання як покращити обмін речовин - ваш головний ключ до досягнення цих цілей. Зазвичай це не так просто зробити, особливо за допомогою різних ліків та добавок, до яких чомусь дуже багато сьогодні вдаються.

Анастасія Величко, лікар-дієтолог, настійно рекомендує скористатися 5 простими рекомендаціями як поліпшити обмін речовин (метаболізм) в організмі.

1. Важливо розуміти, що ж таке метаболізм. Це, простіше кажучи, швидкість, з якою ваш організм спалює калорії. Це постійна величина, тому щоб схуднути, вам потрібно не лише поліпшити обмін речовин, але також врегулювати харчування і спосіб життя.

2. Визначте, що впливає на ваш метаболізм. Є фактори, на які ви можете вплинути і фактори, на які не можете:

- Вік - інтенсивність обміну речовин, зменшується на 5% кожні десять років, після 40 років, зазвичай через зниження м`язової маси.

- Стать - організм чоловіка зазвичай спалює калорії швидше, ніж жінки, тому що вони мають більше м`язової тканини.

- Спадковість.

- Захворювання щитовидної залози - гіпотиреоз (знижена функція щитовидної залози) і гіпертиреоз (гіперактивність щитовидної залози) можуть впливати на обмін речовин.

- Вага - м`язова тканина спалює калорії більше, ніж жирова.

3. Їжте часто і невеликими порціями. Метаболізм покращують фрукти, овес або знежирені молочні продукти.

Не голодуйте! Думка про те, що з часом ваш організм "втягується" в режим голоду - це міф! Недоїдання і голодування може призвести до захворювань і інших часто незворотних наслідків.

4. Якщо ваше здоров`я дозволяє, пийте воду з льодом. При перетравленні і засвоєнні організм буде витрачати більше калорій на те, щоб "зігріти" воду до температури тіла. Більше дев`яноста відсотків хімічних реакцій в організмі відбуваються у воді, тому переконайтеся, що ви п`єте достатню кількість води.

5. Займайтеся спортом. Щоб почати спалювати калорії зовсім не обов`язково пітніти - достатньо підняти частоту серцевих скорочень і підтримувати її хоча б тридцяти хвилин.

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