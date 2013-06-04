Як захистити здоров'я дитини в таборі

Найбільш поширеними хворобами в літній період є кишкові інфекції, застудні і вірусні захворювання, алергія, травми. Батькам необхідно акцентувати увагу дітей на необхідності дотримуватися особистої гігієни – мити руки після вулиці, перед прийомом їжі, після відвідин туалету.

Крім того, навіть якщо дитина не страждає алергією, нова вода, нова їжа або новий клімат можуть спровокувати алергічну реакцію. Проте не давайте дитині з собою в табір аптечку - в організованих колективах завжди є медпрацівник, який стежить за здоров`ям дітей і має необхідні медичні препарати, підкреслила педіатр Світлана Попович. Аптечка дитини може складатися тільки із захисних засобів. Це можуть бути засоби особистої гігієни, захисні засоби від укусів комах, сонцезахисні засоби.

Достатньо поширене явище в дитячих таборах – педикульоз. По приїзді додому протягом тижня потрібно регулярно перевіряти голову дитини. На щастя, в аптеці зараз продається достатньо засобів від цієї проблеми. Якщо щось бентежить – необхідно звернутися до лікаря.

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