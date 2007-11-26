Від циститу вилікують журавлина та залений чай

Якщо після лікування циститу турбують якісь неприємні симптоми, потрібно ще раз здати аналізи сечі й крові, щоб пересвідчитися, що гострий запальний процес усунуто. Якщо це медичне обстеження дасть позитивний результат, нормалізувати стан сечових органів можна за допомогою журавлинового морсу. Це дуже дієвий засіб.

По-перше, журавлина має властивості антибіотика, тому успішно бореться з бактеріями, по-друге, вона стимулює імунітет. Готують морс так: з 400 г журавлини вичавити сік і поставити в холодильник. Вичавки, що залишилися, залити 400 мл води, додати меду чи цукру за смаком і прокип`ятити на малому вогні протягом 30-40 хв, відцідити, змішати з соком і випити протягом дня. Курс лікування 4 тижні.

Підсилить ефект лікування й прискорить процес одужання вживання зеленого чаю. Для того щоб створити несприятливі для розвитку бактерій умови, слід залужнити сечу. Це досягається великою кількістю питва, зокрема зелений чай має м`які сечогінні властивості. Такі сильні сечогінні трави, як хвощ, спориш, у даному випадку не рекомендуються, бо вони подразнюють сечовивідні органи, тож можуть посилити біль унизу живота.

Крім того, потрібно дотримуватися дієти, яка залежить від того, які солі переважають у сечі (це визначається під час аналізу сечі). Якщо урати - слід обмежити вживання м`яса, вилучити з раціону внутрішні органи тварини, ковбаси, смажені страви; якщо оксалати - варто відмовитися від вживання малини й малинового варення, шпинату, щавлю, чаю з липового цвіту, а зелений чай вживати з молоком. У невеликій кількості оксалати містяться й у буряку та моркві, тому під час лікування їх також потрібно обмежити в харчовому раціоні.