Літня дієта на полуниці та черешнях

Худнути влітку - одне задоволення. Наваристі зимові супи можна замінити дієтичної окрошкою, крохмалисті гарніри - молодими овочами, у яких майже немає калорій. Але головне - замість жирних тортів і випічки на десерт можна їсти свіжі ягоди і фрукти! Tochka.net зібрала для тебе поради, як використовувати перші літні ягоди - полуницю і черешню - з користю для фігури і без шкоди для здоров`я.

По-перше, вибирай правильні ягоди. Полуниця повинна бути зрілою, темно-червоною - незріла не кращим чином позначиться на травленні. Важливо, щоб у полуниці, яку ти купуєш, були зелені хвостики - з ними ягоди зберігаються краще. Та ж історія з черешнею - зелені хвостики повинні бути на місці, інакше варто поцікавитися у продавця - яким таким чином він змусив свої ягоди довго зберігатися і пережити дорогу в місто?

По-друге, калорійність. Полуниця і черешня містять всього 40 і 60 ккал у 100 грамах відповідно. Це в кілька разів менше, ніж будь-який, навіть найбільш дієтичний десерт. Тим не менше, 40-60 ккал - це не нуль, так що їсти ягоди кілограмами все ж не варто. До того ж, дієтично тільки світліша черешня. Найтемніші, солодкі сорти, можуть дуже навіть калорійними.

По-третє, співвідношення жирів, білків і вуглеводів. Хоча калорій в них і мало, полуниця і черешня все одно складаються переважно з вуглеводів, причому легкозасвоюваних, - май це на увазі, коли будеш планувати баланс корисних речовин в меню.

По-третє, не варто влаштовувати повністю «полуничні» або «черешневі» дні. Це не тільки неправильно з точки зору повноцінного харчування, а й загрожує алергією. Якщо черешня більш-менш безпечна, то на надмірну кількість полуниці організм може зреагувати найнесподіванішим чином.

Найпростіший і нешкідливий спосіб використовувати полуницю і черешню в дієтичних цілях - замінити ними свою звичайну вечерю. Переконайся тільки, що в твоєму раціоні в цей день буде достатньо білка, адже в ягодах його практично немає, а дефіцит білка загрожує порушеннями в обміні речовин.

Зрештою, найздоровіший спосіб худнути за допомогою полуниці і черешні - просто замінити ними свій традиційний десерт.

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