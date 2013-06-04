Завтра по Україні короткочасні дощі та грози

У середу, 5 червня, по Україні очікуються короткочасні дощі, грози, в більшості областей, крім північних, подекуди град та шквали 15-20 м/с, у південній частині, Кіровоградській, Донецькій, а вдень і в Дніпропетровській області місцями сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер на півночі країни північно-східний, на решті території - південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 11-16°, вдень - 21-26°; у Карпатах вночі - 5-10°, вдень - 8-13°.

По Київській області мінлива хмарність. Короткочасний дощ (вночі місцями), гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 21-26°.

По м. Києву мінлива хмарність. Короткочасний дощ (вночі місцями). Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-16°, вдень - 23-25°.

4 червня температура води становила в Чорному та Азовському морях - 19-23° (поблизу Алушти - 14°); в Дніпрі біля Києва - 20°.