У Києві пройде конференція з протидії торгівлі людьми

Українське головування в ОБСЄ організовує в Києві конференцію високого рівня на тему: “Зміцнення ролі ОБСЄ у боротьбі проти торгівлі людьми”, яка відбудеться 10-11 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, участь в конференції візьмуть представники 57 держав-учасниць та 11 держав-партнерів зі співробітництва ОБСЄ, керівники міжнародних інституцій та неурядових організацій.

Він нагадав, що тематика запобігання та протидії торгівлі людьми визначена одним із основних пріоритетів головування України в ОБСЄ, що має на меті посилення співробітництва держав-учасниць ОБСЄ у їх боротьбі з усіма формами цього злочину. Конференція розглядатиме нові форми експлуатації, породжені торгівлею людьми крізь призму трьох основних напрямків діяльності - кримінальне переслідування, попередження злочину та захист жертв.

Конференцію відкриє діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ України Леонід Кожара, який окреслить основні підходи українського головування до діяльності Організації у сфері протидії торгівлі людьми, а також представить на розгляд держав-учасниць пропозиції щодо посилення взаємодії у цій сфері в регіоні відповідальності ОБСЄ.

В конференції також візьме участь Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзанньєр.

За підсумками конференції планується ухвалити рекомендації, які будуть враховані у відповідних рішеннях ОБСЄ, спрямованих на посилення співробітництва у сфері протидій торгівлі людьми.