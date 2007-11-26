Десять порад проти целюліту

1. Ні - їжі, що ускладнює роботу печінки і виведення шлаків. Сюди слід віднести солону та жирну їжу: свинину, соуси, в тому числі майонез, ковбаси, копчення, смажену картоплю й узагалі все смажене, соління, ікру, бульйон із кубиків, шоколад, хліб, алкоголь, зокрема пиво та вино.

2. Ні - нелікованим гормональним розладам. Нерегулярні менструації та проблеми, пов`язані з уживанням протизаплідних таблеток, потребують звернення до гінеколога. Так само слід звернутися до лікаря й у разі інших порушень, наприклад, запорів, що можуть сприяти утворенню целюліту.

3. Ні - малорухливості. Помірні фізичні вправи і спорт допоможуть уникнути целюліту, оскільки сприяють посиленню кровообігу і достатньому лімфообігу. Порушення нормального лімфообігу, навпаки, спричиняє затримку рідини в тканинах.

4. Ні - високим підборам. Ступня за нормальних умов працює як насос, що полегшує просування венозної крові до серця. Високий підбор перешкоджає цьому і сповільнює кровообіг.

5. Ні - предметам одягу, що стискають тіло. Еластичні пояси, корсети, панчохи на резинках, занадто тугі ліфики, штани, що обтягують, пояси, що стискають талію, - усе це сповільнює кровообіг, унаслідок чого й з`являється целюліт.

6. Ні - неправильним позам. Ноги, закладені одна на одну, опущені плечі, викривлена постава сповільнюють кровообіг. Якщо ви протягом робочого дня занадто довго сидите на стільці, це призводить до такого ж стиснення тканин стегон, як і вузькі штани. Вихід зі становища - щоденне виконання кількох гімнастичних вправ, особливо для стегон і ніг.

7. Ні - частому і поверхневому диханню. Навчіться дихати, максимально використовуючи весь обсяг легенів, щоб у кров надходила достатня кількість кисню. Це важливий момент у запобіганні целюліту.

8. Ні - стресам і роздратованості. Усі події в нашому житті, у тому числі й ті, що відбуваються на підсвідомому рівні, залежать від мозку. Повторення та нагромадження негативних чинників - негативних емоцій, розчарувань, незадоволеності - пригнічує мозкову діяльність. При цьому можливі порушення життєво важливих процесів, які перебувають під контролем мозку.

9. Ні - курінню. Паління цигарок підсилює схильність до целюлітоутворення, бо так само, як і атмосферне забруднення, погіршує постачання клітин киснем.

10. Ні - шкідливій звичці пити мало рідини, щоб не повнішати. Людське тіло майже на 70% складається з води, і вона необхідна, щоб розчиняти і виводити з організму солі, що накопичуються в різних тканинах і органах. Вода, спожита нами, сприяє виведенню продуктів обміну, вона безпосередньо причетна до важливої функції шкіри - виділення шлаків із потом.

Тому треба випивати не менш як 1,5-2 л рідини на день.