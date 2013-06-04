Доручено забезпечити у лісах чергування пожежної авіації

Віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул поставив завдання перед Міжвідомчим оперативним штабом з координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій забезпечити у літній період 2013 року постійне чергування пожежної авіації у регіонах, де прогнозується найбільша небезпека виникнення лісових пожеж.

Про це він заявив під час виїзного засідання Міжвідомчого штабу у Сумській області, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

За його словами, постійне чергування пожежної авіації має відбуватись у АР Крим, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях.

«Пожежі в природних екосистемах є однією із загроз літнього періоду для території України. Щорічно лише у лісових масивах фіксується близько 2 тис. пожеж. До територій з високою і надзвичайно високою пожежною небезпекою відносяться 4 млн лісових масивів, 2,2 млн га торфовищ і понад 277 тис. га природних заповідників. Захист територій і населення – стратегічне завдання. Щоб попередити надзвичайні ситуації, урядом вживаються профілактичні та превентивні заходи», - сказав Вілкул.

Він також зазначив, що для оперативного реагування в пожежонебезпечний період залучено понад 50 тис. осіб та більше 10 тис. одиниць спецтехніки.

Додатково від підприємств Державного агентства лісових ресурсів підготовлено 687 протипожежних автомобілів, 537 протипожежних модулів, 7500 ранцевих оприскувачів. Забезпечено чергування понад 20 тис. осіб лісової охорони.

Також в усіх областях має бути складений перелік техніки підприємств, яка може бути задіяна для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Як доповів Вілкулу голова ДСНС Михайло Болотських, у пожежонебезпечних регіонах від ДСНС чергують 4 вертольоти з водозливними пристроями, 3 пожежні літаки та 1 літак для розвідки і доставки особового складу. Від Міноборони чергує 3 вертольоти з водозливними пристроями.

Голова Держагенства лісових ресурсів України Віктор Сівець доповів, що Держагентством та його територіальними органами встановлено 100 спостережних веж, які обладнані відеоспостереженням. «Це дозволяє в радіусі 30 км проводити постійний моніторинг за тим, що відбувається в лісових масивах та у разі необхідності вживати дії. При перших проявах диму, оператор миттєво дає сигнал лісовій охороні, протипожежні бригади виїжджають по вказаним координатам і ліквідують пожежу в початковій стадії», - сказав він.

Завдяки вжитим заходам у 2013 році у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість лісових пожеж скоротилася майже вдвічі - з 662 до 366. А площа їх осередків скоротилася більш ніж у 4 рази - з 700 га до 160 га.

За інформацією Укргідметеоцентру, з другої половини червня і до середини жовтня очікується значне підвищення температури повітря, відповідно, і рівня пожежної небезпеки в природних екосистемах.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня на засіданні уряду віце-прем`єр-міністра України Вілкула було призначено головою Міжвідомчого оперативного штабу з координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у літній період 2013 року.