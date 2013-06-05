Магнітні бурі у червні
Виключіть в цей період прийом алкоголю...
Магнітні бурі у червні 2013 року в порівнянні з травнем дещо заспокоюються.
Геомагнітне поле нашої планети в червні відносно пасивне. Очікуються лише незначні хвилювання магнітосфери Землі і слабкі геомагнітні бурі.
Проте будьте обережні, оскільки вони можуть негативно позначатися на стані здоров`я людей. У такий період люди можуть відчувати головні болі, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зростання адреналіну в крові, стреси, депресії.
Людям, найбільш чутливим до змін у магнітному полі Землі, буде корисний наш метеопрогноз.
Слабкі магнітні бурі в червні 2013 року очікуються в наступних числах:
6 червня - впродовж усього дня;
10 червня - з 4:00 до 7:00;
14 червня - з 18:00 до 21:00;
16 червня - з 2:00 до 6:00;
19 червня - з 16:00 до 19:00;
20 червня - з 9:00 до 11:00;
22 червня - з 21:00 до 22:00;
24 червня - з 2:00 до 6:00;
29 червня - з 15:00 до 17:00.
Крім того спостерігається нестійкий стан магнітного поля 1, 2, 12 і 21 червня.
Як видно з прогнозу, магнітні бурі в червні 2013 року припадають в основному на другу половину місяця.
Щоб ваш організм якомога легше переніс магнітні бурі в червні 2013 року, радимо дотримуватися наступних порад:
У дні магнітних бур обмежте роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості.
Зменшіть фізичне навантаження на організм, намагайтеся більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі.
Уникайте сварок, скандалів, розмов на підвищених тонах і стежте за своїм артеріальним тиском.
Якщо під час магнітних бур у вас підвищується дратівливість, нервозність і депресивні стани, пийте заспокійливі засоби. Наприклад, валеріану, пустирник, глід, шавлію, а також заспокійливі чаї.
Під час магнітних бур важливо правильно харчуватися, щоб знизити рівень холестерину в крові. Рекомендується рослинна дієта, вживання натуральних соків, відварів, цикорію, молочна дієта і нежирне м`ясо. Виключіть в цей період прийом алкоголю.
Щоб уникнути загострення хронічних захворювань, дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря і завжди майте при собі необхідні ліки.
Для відновлення організму практикуйте контрастний душ.