Магнітні бурі у червні 2013 року в порівнянні з травнем дещо заспокоюються.

Геомагнітне поле нашої планети в червні відносно пасивне. Очікуються лише незначні хвилювання магнітосфери Землі і слабкі геомагнітні бурі.

Проте будьте обережні, оскільки вони можуть негативно позначатися на стані здоров`я людей. У такий період люди можуть відчувати головні болі, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зростання адреналіну в крові, стреси, депресії.

Людям, найбільш чутливим до змін у магнітному полі Землі, буде корисний наш метеопрогноз.

Слабкі магнітні бурі в червні 2013 року очікуються в наступних числах:

6 червня - впродовж усього дня;

10 червня - з 4:00 до 7:00;

14 червня - з 18:00 до 21:00;

16 червня - з 2:00 до 6:00;

19 червня - з 16:00 до 19:00;

20 червня - з 9:00 до 11:00;

22 червня - з 21:00 до 22:00;

24 червня - з 2:00 до 6:00;

29 червня - з 15:00 до 17:00.

Крім того спостерігається нестійкий стан магнітного поля 1, 2, 12 і 21 червня.

Як видно з прогнозу, магнітні бурі в червні 2013 року припадають в основному на другу половину місяця.

Щоб ваш організм якомога легше переніс магнітні бурі в червні 2013 року, радимо дотримуватися наступних порад:

У дні магнітних бур обмежте роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості.

Зменшіть фізичне навантаження на організм, намагайтеся більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі.

Уникайте сварок, скандалів, розмов на підвищених тонах і стежте за своїм артеріальним тиском.

Якщо під час магнітних бур у вас підвищується дратівливість, нервозність і депресивні стани, пийте заспокійливі засоби. Наприклад, валеріану, пустирник, глід, шавлію, а також заспокійливі чаї.

Під час магнітних бур важливо правильно харчуватися, щоб знизити рівень холестерину в крові. Рекомендується рослинна дієта, вживання натуральних соків, відварів, цикорію, молочна дієта і нежирне м`ясо. Виключіть в цей період прийом алкоголю.

Щоб уникнути загострення хронічних захворювань, дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря і завжди майте при собі необхідні ліки.

Для відновлення організму практикуйте контрастний душ.

lady.tochka.net