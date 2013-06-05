Вагітним дуже корисно слухати музику
Прискорює розвиток дитини
Музика, почута до народження, прискорює розвиток дитини, допомагає впоратися з деякими проблемами розвитку.
Діти, які чули музику в період внутрішньоутробного розвитку, швидше інших починають реагувати на звуки, пізнавати мелодії. У них краще розвинена пам`ять.
Деякі вчені вважають, що, даючи дитині у 6-7 місяців вагітності слухати музику, можна прищепити їй музичні таланти.
У 1982 році японські вчені з допомогою гідрофона визначили, що дитина чує все, що відбувається всередині мами, так і навколо неї.
При цьому всі звуки носять приглушений характер, втрачаючи до 30% своєї гучності. Відомо, що в чотирнадцять тижнів плід починає реагувати на різні звукові ефекти різним чином: він може реагувати на гучність і ритм мелодії, вона може йому подобатися чи ні.
За допомогою спеціального ультразвукового сканера вчені обстежили кілька десятків вагітних жінок. Під час експерименту кожні 15 секунд звучав невеликий фрагмент музичного твору, а прилад фіксував посилення мозкової активності ще не народжених дітей. Виявилося, що вони чують не тільки музику, але і проявляють свої емоції: спокійні ліричні мелодії змушують їх "сумувати", а запальні - "радіти".
Доведено, що звук - найсильніший інтегруючий чинник, що впливає на весь організм дитини, гармонізуючи його. Через нейроендокринну систему, музика впливає практично на всі системи та органи дитини: змінюється частота дихання, тонус м`язів, моторика шлунку і кишечника.
Це, дійсно, напрямок розвитку людини, де у внутрішньоутробному періоді у нього вкладаються дуже важливі елементи. Також доведено, що діти дізнаються, активніше реагують і воліють ту музику, яку вони "чули" до народження, будучи в утробі матері.
Отже, вагітність - це не тільки формування дитини, але і приголомшливий шанс вплинути на інтелект, творчі та музичні здібності вашої дитини, стимулювати її пізнавальний і емоційний розвиток.
Американський диригент Борис Брот розповідав про те, що часто, знайомлячись з деякими творами вперше, він вже знав партію скрипки ще до того, як перевертав сторінку партитури. Пояснення цьому факту він знайшов лише тоді, коли випадково згадав про цей факт при матері, яка в минулому була віолончелісткою.
Переглянувши свої старі програми, вона зрозуміла, що син знає напам`ять ті твори, які вона розучувала, коли була вагітна. Це доводить існування процесів безперервної реєстрації та запам`ятовування, про який писали і Рубінштейн, і Менухін.
Але навіть, якщо у вас немає бажання виховувати з вашого малюка музиканта, класичну музику під час вагітності слухайте як можна частіше. Психологи кажуть, що кращий вплив на майбутню маму і її малюка надає мелодійна структурована музика.
При виборі мелодій для прослуховування, насамперед, орієнтуйтеся на власні музичні уподобання. Проте, відомо, що в різні періоди вагітності бажано слухати різну музику.
Якщо малюк вже розвинувся, то дуже швидка і гучна музика може викликати сильну реакцію, дитина почне "пританцьовувати" і штовхатися в животику. При загрозі не виношування це небезпечно. Та й на ніч швидка музика не годиться.
На ранніх термінах вагітності також краще слухати музику красиву і спокійну - від неї і мамі добре, і маляті.
Враховуйте рекомендації і прислухайтеся до себе. Правильно кажуть: те, що подобається майбутній мамі, обов`язково сподобається її дитині і, навпаки.