Вагітним дуже корисно слухати музику

Му­зи­ка, по­чу­та до на­род­жен­ня, прискорює роз­ви­ток ди­ти­ни, допомагає впо­ра­ти­ся з де­я­ки­ми про­бле­ма­ми роз­вит­ку.

Діти, які чу­ли му­зи­ку в період внутрішньоутробного роз­вит­ку, швид­ше інших по­чи­на­ють ре­а­гу­ва­ти на зву­ки, пізнавати мелодії. У них кра­ще роз­ви­не­на пам`ять.

Деякі вчені вва­жа­ють, що, да­ю­чи дитині у 6-7 місяців вагітності слу­ха­ти му­зи­ку, мож­на при­ще­пи­ти їй музичні та­лан­ти.

У 1982 році японські вчені з до­по­мо­гою гідрофона ви­зна­чи­ли, що ди­ти­на чує все, що відбувається всередині ма­ми, так і на­вко­ло неї.

При цьо­му всі зву­ки но­сять при­глу­ше­ний ха­рак­тер, втра­ча­ю­чи до 30% своєї гучності. Відомо, що в чо­тир­над­цять тижнів плід починає ре­а­гу­ва­ти на різні звукові ефек­ти різним чи­ном: він мо­же ре­а­гу­ва­ти на гучність і ритм мелодії, во­на мо­же йо­му по­до­ба­ти­ся чи ні.

За до­по­мо­гою спеціального ульт­ра­зву­ко­во­го ска­не­ра вчені об­сте­жи­ли кілька десятків вагітних жінок. Під час ек­с­пе­ри­мен­ту кожні 15 се­кунд зву­чав не­ве­ли­кий фраг­мент му­зич­но­го тво­ру, а при­лад фіксував по­си­лен­ня мозкової активності ще не на­род­же­них дітей. Ви­я­ви­ло­ся, що во­ни чу­ють не тільки му­зи­ку, але і про­яв­ля­ють свої емоції: спокійні ліричні мелодії зму­шу­ють їх "су­му­ва­ти", а запальні - "радіти".

До­ве­де­но, що звук - найсильніший інтегруючий чин­ник, що впливає на весь організм ди­ти­ни, гармонізуючи йо­го. Че­рез ней­ро­ен­док­рин­ну сис­те­му, му­зи­ка впливає прак­тич­но на всі сис­те­ми та ор­га­ни ди­ти­ни: змінюється час­то­та ди­хан­ня, то­нус м`язів, мо­то­ри­ка шлун­ку і ки­шеч­ни­ка.

Це, дійсно, на­пря­мок роз­вит­ку лю­ди­ни, де у внутрішньоутробному періоді у ньо­го вкла­да­ють­ся ду­же важливі еле­мен­ти. Та­кож до­ве­де­но, що діти дізнаються, активніше ре­а­гу­ють і воліють ту му­зи­ку, яку во­ни "чу­ли" до на­род­жен­ня, бу­ду­чи в утробі матері.

От­же, вагітність - це не тільки фор­му­ван­ня ди­ти­ни, але і при­го­лом­ш­ли­вий шанс впли­ну­ти на інтелект, творчі та музичні здібності вашої ди­ти­ни, сти­му­лю­ва­ти її пізнавальний і емоційний роз­ви­ток.

Аме­ри­кансь­кий ди­ри­гент Бо­рис Брот розповідав про те, що час­то, знай­ом­ля­чись з де­я­ки­ми тво­ра­ми впер­ше, він вже знав партію скрип­ки ще до то­го, як пе­ре­вер­тав сторінку пар­ти­ту­ри. По­яс­нен­ня цьо­му фак­ту він знай­шов ли­ше тоді, ко­ли ви­пад­ко­во зга­дав про цей факт при матері, яка в ми­ну­ло­му бу­ла віолончелісткою.

Пе­ре­гля­нув­ши свої старі про­гра­ми, во­на зрозуміла, що син знає на­пам`ять ті тво­ри, які во­на ро­зу­чу­ва­ла, ко­ли бу­ла вагітна. Це до­во­дить існування процесів безперервної реєстрації та за­пам`ято­ву­ван­ня, про який пи­са­ли і Рубінштейн, і Менухін.

Але навіть, як­що у вас немає ба­жан­ня ви­хо­ву­ва­ти з ва­шо­го ма­лю­ка му­зи­кан­та, кла­сич­ну му­зи­ку під час вагітності слу­хай­те як мож­на частіше. Пси­хо­ло­ги ка­жуть, що кра­щий вплив на май­бут­ню ма­му і її ма­лю­ка надає мелодійна струк­ту­ро­ва­на му­зи­ка.

При виборі мелодій для про­слу­хо­ву­ван­ня, на­сам­пе­ред, орієнтуйтеся на власні музичні упо­до­бан­ня. Про­те, відомо, що в різні періоди вагітності ба­жа­но слу­ха­ти різну му­зи­ку.

Як­що ма­люк вже роз­ви­нув­ся, то ду­же швид­ка і гуч­на му­зи­ка мо­же вик­ли­ка­ти силь­ну реакцію, ди­ти­на по­чне "при­танцьо­ву­ва­ти" і штов­ха­ти­ся в жи­во­ти­ку. При загрозі не ви­но­шу­ван­ня це не­без­печ­но. Та й на ніч швид­ка му­зи­ка не го­дить­ся.

На ранніх термінах вагітності та­кож кра­ще слу­ха­ти му­зи­ку кра­си­ву і спокійну - від неї і мамі добре, і маляті.

Вра­хо­вуй­те рекомендації і при­слу­хай­те­ся до се­бе. Пра­виль­но ка­жуть: те, що подобається майбутній мамі, обов`яз­ко­во сподобається її дитині і, на­впа­ки.

dytyna.info