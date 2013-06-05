Чим корисна полуниця

13:06, 05 червня 2013
Країна
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Чудовий лікувальний засіб

Це не лише соковита, смачна і ароматна ягода, але ще й чудовий лікувальний засіб.

Перша ягода, яка з`являється навесні на нашому столі - це полуниця. Яскрава, смачна і ароматна ягода після тривалого зимово-весняного періоду з мізерним раціоном є воістину незамінним джерелом вітамінів і мікроелементів для нашого організму.

Чим корисна полуниця - що вона дає нашому організму?

Полуниця містить фолієву кислоту, калій, залізо, а також значну кількість вітамінів. Наприклад, за вмістом вітаміну С вона поступається лише смородині, яка з`являється значно пізніше, а тому полуниця усуває наслідки сезонного авітамінозу.

Полуниця сприяє зміцненню імунної системи і стінок судин.

Полуниця застосовується як профілактичний засіб від грипу та застуди.

Полоскання настоєм ягід і листя допомагає при стоматитах і ангінах.

Відвар із листя полуниці і ягід нормалізує артеріальний тиск.

Люди, які страждають від проблем із нирками і печінкою, можуть використовувати полуницю, оскільки вона має сечогінну дію.

Полуниця містить, крім інших простих вуглеводів, глюкозу, яка виступає основним джерелом енергії для забезпечення метаболічних процесів і активує в нашому організмі процеси обміну речовин. Таким чином, полуниця є засобом для омолодження організму.

Крім того, глюкоза - антитоксичний засіб, що успішно використовується при харчовому отруєнні і інфекціях.

Саліцилова кислота, що міститься в полуниці, сприяє розрідженню крові, а також дозволяє використовувати її як потогінний і жарознижуючий засіб.

До складу полуниці входять численні органічні кислоти. Так, наприклад, щавлева кислота є додатковим джерелом енергії в організмі.

Вживання полуниці у великих кількостях сприяє нормалізації мікрофлори кишечника і зменшенню проявів дисбактеріозу. Крім того відбувається зв`язування і виведення з організму численних токсинів, важких металів та інших шкідливих речовин.

Омолодження організму і активізація обмінних процесів в ньому, завдяки вживанню полуниці, сприяють не тільки працездатності людини, а й посиленню потенції у чоловіків.

Також полуниця застосовується в косметології. Вона допомагає оздоровити і омолодити організм і позбутися багатьох проблем шкіри, волосся, нігтів.

Полуницю можна їсти як у свіжому вигляді, так і активно використовувати в кулінарії. З ягід полуниці роблять варення, варять компоти, їх заморожують на зиму. Існує безліч рецептів десертних страв, в яких застосовується ця ароматна і смачна весняна ягода.

Чим корисна полуниця - чи така вже вона безпечна?

Але в деяких випадках полуниця може спричинити серйозні проблеми зі здоров`ям. Необхідно бути обережними з цією ягодою, щоб вона не нашкодила вашому організму.

Полуниця - досить серйозний алерген. Її пориста поверхня під час цвітіння може накопичувати велику кількість пилку, що робить її небезпечною для людей, схильних до алергії.

Близькість ягід полуниці від поверхні землі і піску сприяє накопиченню на її поверхні різноманітних мікроорганізмів і яєць гельмінтів. А оскільки полуниця - ніжна ягідка, то миють її акуратно і кип`ятять рідко, що не завжди є надійним захистом від цих небажаних організмів.

Органічні кислоти (щавлева, саліцилова), контактуючи зі слизовою оболонкою шлунка, дратують її, що сприяє загостренню захворювань шлунково-кишкового тракту.

Щавлева кислота, що міститься в полуниці, сприяє виведенню кальцію з організму, що негативно позначається на кістках, зубах, а також може викликати сечокам`яну хворобу, захворювання суглобів і проблем зі шлунково-кишковим трактом.

Полуничні кісточки здатні механічно подразнювати шлунок і можуть спровокувати загострення виразкової хвороби.

Тому, вживаючи полуницю, варто бути обережними і, перш за все, прислухатися до свого організму. Тоді ви будете здорові.

lady.tochka.net

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