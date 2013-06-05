Родинам опікунів посилять матеріальну пітримку

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 244-VІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення матеріальної підтримки сімей, в яких виховуються діти, над якими встановлено опіку чи піклування».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту прав та інтересів дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування, та посилення матеріальної підтримки сімей, в яких виховуються такі діти.

Згідно із законом, у статті 2 Закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та статті 1 Закону “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у визначенні терміну “середньомісячний сукупний дохід сім’ї” зазначається, що це обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім`ї з усіх джерел надходжень, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, що призначається особам, призначеним в установленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування, протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.