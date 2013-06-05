Готується законопроект на захист прав українських медиків

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, народний депутат від Партії регіонів Тетяна Бахтєєва працює над законопроектом про захист прав медичних працівників, в якому зазначатиметься, що працівники швидкої допомоги повинні мати при собі засоби захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бахтєєва сказала під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів стосовно вбивства вагітної фельдшера, яка працювала у швидкій меддопомозі.

Зокрема, зазначила вона, такими засобами захисту можуть бути газові балончики, електрошокери або ж супровід міліції у тих випадках, коли медики знають, що вони отримали виклик від людини, яка перебуває на обліку у психіатра.

“І звісно ж, оснащення усіх мобільними телефонами”, - додала Бахтєєва.

Вона висловила сподівання, що за кілька днів цей законопроект вже буде готовий.

Крім того вона наголосила що найчастіше на лікарів нападають хворі, які стоять психіатричному обліку і загалом українські медики взагалі є дуже незахищеними від можливості нападу з боку хворих.