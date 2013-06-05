Частота інсультів в Україні в 12 разів вище, ніж у Європі

Сьогодні 12 млн. наших громадян страждає гіпертонією, понад 9 млн. - на ішемічну хворобу серця, 1 млн. - мають онкопатологію. Це 60 відсотків дорослого населення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила глава Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва в ході Парламентських слухань «Сучасний стан, шляхи та перспективи реформи охорони здоров`я в Україні».

За її словами, частота інсультів в Україні в 12 разів вища, ніж у Європі.

"Сумарно захворювання серцево-судинної системи та онкологічні захворювання визначають понад 80 відсотків смертності населення України. Тому державна політика в охороні здоров`я повинна бути спрямована на подолання факторів ризику цих захворювань.В рейтингу стану здоров`я громадян країн світу, проведеному нещодавно агентством Блумберг - Україна посіла 99 - е місце з 145-ти країн світу ", - сказав Бахтєєва.