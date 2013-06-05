95% українців не задоволені рівнем медичних послуг

Соціологічні дослідження показують, що майже 95% населення не задоволені рівнем медичних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету ВР з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва в ході Парламентських слухань «Сучасний стан, шляхи та перспективи реформи охорони здоров`я в Україні».

"Система Семашка, яка залишилася нам у спадок від Радянського Союзу, при всіх її плюсах, в нинішніх економічних умовах - нежиттєздатна. Сьогодні жодна, навіть найбагатша країна світу не в змозі забезпечити 100-відсоткове бюджетне фінансування потреб населення в медичній допомозі", - сказала Бахтєєва.

Вона підкреслила, що "без впровадження нових принципів управління та фінансування охорони здоров`я, без модернізації та належного кадрового забезпечення її установ, без підвищення ролі профілактики, забезпечення ранньої діагностики та диспансеризації, в Україні не можна буде подолати глибоку демографічну кризу".

За словами Бахтєєвої, за останні 15 років Україна втратила 7 млн. своїх громадян. "Ці людські втрати можна порівняти з населенням таких країн, як Данія, Грузія, Фінляндія, Норвегія. Тривалість життя українців на 10-12 років менше, ніж у жителів Європейських країн. При цьому в 1960-му році наша країна займала за цим показником сьоме місце у світі. Сьогодні ми на 150 місці з 223 країн світу. Ситуація ускладнюється тим, що частина населення веде нездоровий спосіб життя - нераціональне харчування, алкоголізм, паління, наркоманія - все це вкрай негативно впливає на загальний стан здоров`я людей ", - зазначила Бахтєєва.