Для реформи первинної ланки медицини необхідно 1 млрд грн

Міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова наголошує на необхідності залучення 1 млрд грн цього року для забезпечення реформи первинної ланки медицини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час парламентських слухань на тему: “Сучасний стан, шляхи і перспективи реформи у сфері охорони здоров’я України”.

Міністр звернулась до народних депутатів з проханням ухвалити закони, які сприятимуть розвитку економіки та отриманню коштів для реформування медицини в Україні.

Богатирьова повідомила, що до кінця 2013 року планується створити 548 центрів первинної медико-санітарної допомоги.

За її словами, у 2011-2012 роках в 4 регіонах, де реалізуються пілотні проекти реформування медицини - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та у Києві, - майже повністю створено мережу закладів первинної медицини.

Як сказала міністр, там, “де запрацювали нові, належним чином оснащені і забезпечені кадрами амбулаторії, спостерігається збільшення звернень з профілактичним оглядом на 17% і зменшено викликів екстренної медичної допомоги на 15%”. Вона вважає, що реформи в цьому напрямку необхідно продовжувати.

На початку виступу Богатирьова запропонувала учасникам парламентських слухань вшанувати хвилиною мовчання медиків швидкої медичної допомоги з Феодосії та Запоріжжя, які загинули при виконанні професійних обов’язків.