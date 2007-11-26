Підшлункова залоза любить голод, холод і спокій

Гострий панкреатит (запалення підшлункової залози) сьогодні вийшов на третє місце серед хірургічних захворювань після апендициту і холециститу. Звідки береться ця хвороба і що робити, якщо у вас стався раптовий приступ?

Взагалі, з приступом гострого панкреатиту люди зазвичай потрапляють у стаціонар по "швидкій", тому що терпіти це "задоволення" часто немає сили. Уявіть, що у вас почало сильно боліти "під грудьми", віддаючи в ліве підребер`я, або немов обручем здавлюючи всю верхню половину тулуба. І такий біль триває годинами. При цьому у вас починається блювота, спочатку тим, що ви з`їли, а потім просто слизом і жовчю.

Тут вже анальгетики не допоможуть, і рука сама тягнеться до телефону. На щастя, потрапляння до лікарні далеко не завжди закінчується на операційному столі. Проте, пильна увага саме хірургів вам у майбутньому забезпечена.

"Панкреатит формується в результаті підвищення тиску у вірсунговому протоці - протоці, через який секрет, зібраний зі всієї підшлункової залози, поступає в 12-персту кишку, - говорить лікар-гастроентеролог профілактичної медицини Ірина Бородіна. - Коли тиск підвищується, в цій протоці розвивається так званий аутоліз - самопереварювання тканин підшлункової залози, що призводить до пошкодження органу".

Як правило, гострий панкреатит ми собі робимо самі. Тобто, спочатку дуже добре випиваємо, потім закушуємо жирненьким і смаженим, а потім - їдемо в лікарню. Причому, якщо одним достатньо одного “гуляння”, то інші йдуть до фіналу довго, але упевнено, заливаючи в себе все нові і нові літри спиртного.

Що ж можна зробити, якщо вас скрутило, а до лікарні далеко, або її немає зовсім? Перше правило при приступі гострого панкреатиту - голод, холод і спокій. Можна покласти грілку або пляшку з холодною водою на епігастральну частину (на ділянку сонячного сплетення). Прийняти спазмолітичний засіб (но-шпу, наприклад). Нічого не їсти 2-3 дні, а пити найкраще гідрокарбонатнохлоридні мінеральні води.

Коли загострення почне проходити, рекомендується помірно щадна дієта зі збільшенням білка, за рахунок включення до раціону нежирних сортів вареного м`яса, сиру, риби, із зменшенням вмісту жирів і вуглеводів. Краще невеликими порціями 4-6 разів на день. Їжа повинна бути не гаряча і не холодна, щоб не викликати новий спазм.

Про алкоголь, жирну і гостру їжу, консерви, газовану воду і кислі соки доведеться забути. Також виключити з раціону наваристі бульйони, копченину, маринади і спеції типу хрону, часнику, оцту і гірчиці.

Надалі людина може в принципі їсти все, але в дуже помірних кількостях. І тоді з панкреатитом можна жити.

Pravda.ru