На Дніпропетровщині на весіллі отруїлися 15 людей
15:05, 26 листопада 2007Країна
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Всіх постраждалих госпіталізовано
Вчора під час святкування весілля в кафе райцентру Межова Дніпропетровської області 15 людей отруїлися харчовими продуктами.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди головного управління МНС в області.
Всіх постраждалих госпіталізовано. Наразі 9 постраждалих перебувають у стані середнього ступеню тяжкості, 6 – у легкому. Районною санепідемстанцією відібрані продукти харчування з весілля для проведення лабораторного аналізу.
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