На Дніпропетровщині на весіллі отруїлися 15 людей

Вчора під час святкування весілля в кафе райцентру Межова Дніпропетровської області 15 людей отруїлися харчовими продуктами.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди головного управління МНС в області.

Всіх постраждалих госпіталізовано. Наразі 9 постраждалих перебувають у стані середнього ступеню тяжкості, 6 – у легкому. Районною санепідемстанцією відібрані продукти харчування з весілля для проведення лабораторного аналізу.