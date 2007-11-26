В Україні упорядкують обіг офтальмологічної продукції

Кабінет міністрів України розпорядженням № 1032-р від 21 листопада 2007 року затвердив план заходів з упорядкування обігу офтальмологічної продукції.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, уряд доручив МОЗ, Держспоживстандарт, ДПА, Держмитслужбі, МВС, Мінпромполітики, СБУ та МОН за участю громадських організацій у грудні 2007 року утворити постійно діючу Міжвідомчу раду з питань виконання плану заходів з упорядкування обігу офтальмологічної продукції.

Крім того, МОЗ, Мінекономіки, Держспоживстандарт та Мінпраці повинні до січня 2008 року вивчити питання щодо встановлення окремого порядку провадження торгівлі офтальмологічною продукцією і внести відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів.

Уряд зобов’язав МВС, Держспоживстандарт, ДПА, СБУ та МОЗ активізувати роботу із запобігання надходженню на оптовий ринок та реалізації контрафактної офтальмологічної продукції, виявлення та ліквідації її нелегального виробництва.

Крім того, планується, що Мінпромполітики, МОЗ, Мінпраці та Мінекономіки до лютого 2008 року підготують узгоджені пропозиції щодо розроблення державної програми розвитку вітчизняної оптичної галузі.