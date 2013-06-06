Держава регулюватиме ціни на ліки від онкологічних хвороб, туберкульозу і СНІДу

Прем`єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству охорони здоров`я розробити наступний етап програми державного регулювання цін на препарати для лікування онкологічних захворювань, туберкульозу і СНІДу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Доручаю Міністерству охорони здоров’я розробити наступний етап програми державного регулювання цін на лікарські засоби: щодо препаратів для лікування онкологічних захворювань, туберкульозу і СНІДу. Це найбільш соціально значущі захворювання, і в їхньому лікуванні треба навести порядок", - наголосив Азаров.

За його словами, при цьому слід передбачити створення національних протоколів лікування зазначених захворювань, які відповідатимуть рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я, зорієнтувати систему охорони здоров’я України на оригінальні брендовані препарати, ціноутворення на які є прозорим і стабільним.

«Тоді ми зможемо запровадити референтні ціни на препарати, які використовуються у більшості країн, і видалити з українського ринку препарати з недоведеною ефективністю та якістю, прибрати спекулятивно дорогі генерики тощо. Наголошую, що зволікати з реалізацією цього проекту і спостерігати, як важкохворі пацієнти щодня переплачують за продовження свого життя, категорично не можна. Проект має бути запроваджений максимум у четвертому кварталі поточного року. Досвід і в нас, і в сусідніх країнах є, його треба рішуче застосувати», - підкреслив Азаров.