Як лікувати демодекоз - почервоніння на обличчі

Демодекоз, або, наявність шкірного кліща, часто допікає людям навесні. Недуга розвивається через порушення захисних сил організму. Здебільшого вона вражає шкіру обличчя - щоки, чоло, ніс, підборіддя, інколи навіть краї повік.

"Півроку тому мене обсипало. Маленькі рожеві вугрики вкрили все обличчя. Шкіра почервоніла, почала лущитись, свербіти. У лікарні поставили діагноз демодекоз. Як пояснили, це захворювання спричинив шкірний кліщ. Як вивести його не знаю" — каже 34-річна Галина Крохтяк.

"Кліщ дуже маленький, живе на шкірі майже в кожного із нас. Особливо, якщо в людини - жирна шкіра, - розповідає львівський лікар-дерматолог Вікторія Галій. - Його можна знайти на ділянках, де більше розвинуті сальні залози: між бровами, навколо рота і носа, інколи - навіть на повіках. При правильному харчуванні та догляді за обличчям паразит спить. Розбудити його можуть різні фактори: харчуються фаст-фудами, а то і просто нерегулярне харчування. Як наслідок - з`являються проблеми зі шлунком і кишечником. Це одразу позначається на стані шкіри.

Косметика, за словами лікаря, також може стати причиною висипань. І необов`язково - неякісна чи з простроченим терміном зберігання.

"Якось до мене звернулася 31-річна жінка із сильним висипанням на обличчі. Виявилося, вона щоранку наносила шар макіяжу. Ходила так цілий день. З роботи приходила втомлена і лінувалася змити косметику. Це й розбудило кліща", - згадує лікар.

Демодекоз загострюється навесні та влітку. Особливо часто захворювання турбує жінок віком від 30-ти до 50-ти років. Лікування демодекозу - завжди комплексне. Хворим призначають засоби для підвищення імунітету і нормалізації діяльності шлунково-кишкового тракту, препарати проти паразитів.

"Головне - не забувати про дієту, обмежити споживання жирної, смаженої та гострої їжі, виробів з борошна, соусів, кетчупів та майонезів, - зазначає Галій. - Ненадовго доведеться відмовитися від копченостей, солодощів та обов`язково - від алкоголю, кави і гарячого чаю. Не можна ходити в сауну і приймати гарячу ванну. Також треба пам`ятати, що демодекоз може передаватися побутовим способом. Тому слід дотримуватися правил індивідуальної гігієни".

Для лікування демодекозу призначають креми, мазі для втирання в шкіру, особливо на ніч.

"Відомо, що кліщ активізується саме у цей час доби". Дерматолог радить ретельно очищати обличчя.

gazeta.ua