Пріоритетом соцполітики має бути підтримка сімей із дітьми

Пріоритетом соціальної політики держави має бути підтримка сімей із дітьми.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович у Вступному слові до щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Він переконаний, що прискорення розвитку національної економіки дасть можливість продовжити послідовний курс на підвищення рівня добробуту наших громадян.

У 2013 році основним пріоритетом стануть соціальні інвестиції у майбутнє, у тих, хто будуватиме і розвиватиме Україну впродовж ХХІ століття.

Пріоритетом соціальної політики держави має бути підтримка сімей із дітьми, наголошує глава держава. Сьогодні велика кількість сімей відчуває на собі негативний вплив фінансової скрути. Більшість українців мають обмежені можливості дати своїм дітям якісну освіту, забезпечити повноцінний фізичний і творчий розвиток. Державна підтримка таких сімей має бути суттєво збільшена.

Окрему увагу необхідно приділити дітям з особливими потребами, виховання і розвиток яких потребують значних зусиль і коштів. Обов’язок держави - допомогти таким дітям і сім’ям, у яких вони виховуються, наголошує Янукович.

У кожному регіоні мають бути створені Центри денного перебування для дітей-інвалідів. У цих закладах з дітьми працюватимуть не лише вихователі, а й реабілітологи.

Важливий блок завдань - охоплення особливим піклуванням дітей, які мають проблеми зі здоров’ям. Оперативно мають вирішуватися питання забезпечення таких дітей життєво необхідними засобами реабілітації - протезними, ортопедичними виробами, засобами спілкування та обміну інформацією. Вони не повинні опинятися на узбіччі повноцінного життя, відзначає Президент.

В Україні й досі трапляються непоодинокі випадки відмови матері від дитини у пологовому будинку. Хоча здебільшого держава здатна допомогти матерям, які опинилися у важких життєвих обставинах. Тому в кожному регіоні мають бути створені центри матері і дитини, де їм надаватиметься відповідна підтримка.

Базовим пріоритетом соціальної політики має стати забезпечення всебічного розвитку кожної дитини, наголошує Янукович. Для досягнення цієї мети вже у 2013 році необхідно забезпечити розвиток державної та підтримку приватної дошкільної освіти, створення нових центрів творчості, гуртків, секцій, організацію літніх шкіл із залученням до їх роботи провідних вітчизняних фахівців і вчених, реалізувати програму «Інтелектуальне майбутнє України», спрямовану на підтримку обдарованої молоді.

Кожна дитина в Україні має отримати гарантовану можливість для розкриття і реалізації своїх талантів. 2013 рік стане роком дитячої творчості. Підтримка дитячої енергії, таланту, жаги до знань і досягнень - саме такі завдання ми ставимо перед державою. Адже в цьому - майбутнє нашої держави. Талант наших дітей - це наша найкраща стратегічна інвестиція.

«Українські політики від виборів до виборів шукають різні гасла. Намагаються достукатись до сердець громадян. Але я глибоко переконаний: ідея оновленої, духовної, творчої України об’єднає всіх українців», - наголошує Янукович.