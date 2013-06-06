Ягідна дієта оздоровить організм
...та зробить стрункішою
Літо - пора ягід і фруктів, тому ці свіжі і смачні плоди варто їсти в необмеженій кількості. Що, по суті, і пропонує ягідна дієта, за допомогою якої ти не тільки схуднеш на пару кілограмів за кілька тижнів, а й оздоровиш організм, а також отримаєш гарну дозу вітамінів і мікроелементів.
Дотримуватися ягідної дієти просто - адже вона смачна і ситна. А ще всього за кілька тижнів у тебе покращиться стан шкіри - вона стане свіжіше і чистіше. Що ж, спробуємо?
Ми пропонуємо тобі приблизний раціон ягідної дієти на день. Дотримуватися такого режиму харчування бажано близько двох тижнів. Можеш вносити корективи на користь твоїх улюблених ягід - так дієта не набридне.
Сніданок:
Порція нежирного сиру, столова ложка нежирної сметани або кефіру
300 г ягід
Трав`яний чай
Ланч:
250 г ягід
Обід:
Порція овочевого супу або салат зі свіжих овочів (з максимальною кількістю зелені: кропу, петрушки, кінзи, крес-салату і руколи)
200 гр відвареного м`яса птиці або риби, вегетаріанки можуть з`їсти 200 г нежирного сиру
Перекус:
300 гр ягід або велика морквина
Склянка нежирного кефіру
Вечеря:
Порція фруктово-ягідного салату, заправлена свіжовичавленим фрешем або нежирним кефіром
Можеш побалувати себе 30 г горіхової суміші.
Поради щодо ягідної дієти:
Пий як мінімум півтора літра води на день.
Пий трав`яний або зелений чай, можеш додати лимон і імбир.
Не бійся абрикосів і бананів - у них багато калію, що позитивно впливає на роботу серця.
Займайся спортом.