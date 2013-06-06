Ягідна дієта оздоровить організм

Літо - пора ягід і фруктів, тому ці свіжі і смачні плоди варто їсти в необмеженій кількості. Що, по суті, і пропонує ягідна дієта, за допомогою якої ти не тільки схуднеш на пару кілограмів за кілька тижнів, а й оздоровиш організм, а також отримаєш гарну дозу вітамінів і мікроелементів.

Дотримуватися ягідної дієти просто - адже вона смачна і ситна. А ще всього за кілька тижнів у тебе покращиться стан шкіри - вона стане свіжіше і чистіше. Що ж, спробуємо?

Ми пропонуємо тобі приблизний раціон ягідної дієти на день. Дотримуватися такого режиму харчування бажано близько двох тижнів. Можеш вносити корективи на користь твоїх улюблених ягід - так дієта не набридне.

Сніданок:

Порція нежирного сиру, столова ложка нежирної сметани або кефіру

300 г ягід

Трав`яний чай

Ланч:

250 г ягід

Обід:

Порція овочевого супу або салат зі свіжих овочів (з максимальною кількістю зелені: кропу, петрушки, кінзи, крес-салату і руколи)

200 гр відвареного м`яса птиці або риби, вегетаріанки можуть з`їсти 200 г нежирного сиру

Перекус:

300 гр ягід або велика морквина

Склянка нежирного кефіру

Вечеря:

Порція фруктово-ягідного салату, заправлена ​​свіжовичавленим фрешем або нежирним кефіром

Можеш побалувати себе 30 г горіхової суміші.

Поради щодо ягідної дієти:

Пий як мінімум півтора літра води на день.

Пий трав`яний або зелений чай, можеш додати лимон і імбир.

Не бійся абрикосів і бананів - у них багато калію, що позитивно впливає на роботу серця.

Займайся спортом.

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