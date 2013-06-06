Чим змазувати укуси комарів

У середній смузі вечірні атаки комарів неминучі, особливо, якщо ви зібралися на природу, а тим більше - до води. І начебто, ви попшикались вже всім, чим можна, а вони все одно кусають і наступного дня ви з жахом передчуваєте пухирі і свербіж.

Дерматологи медичної клініки "Велес" допоможуть позбутися неприємних наслідків комариних атак і розкажуть, чим мазати укуси комарів. Це прості народні засоби, які можна легко приготувати в домашніх умовах.

- Очистіть область укусу спиртом, спиртовими серветками або простою водою з милом.

- Сильний лужний розчин добре зніме свербіж: змішайте соду з теплою водою (одна столова ложка на півлітра води) і обережно нанесіть на укус чистими руками або ватним диском. Через кілька хвилин змийте теплою водою.

- Яблучний оцет також полегшить ваш стан: змочіть ватяний тампон в яблучному оцті і прикладіть до комариних укусів на кілька хвилин.

- Можна також зробити пасту з яблучного оцту. Для цього змішайте його з кукурудзяним борошном до утворення густої консистенції і нанесіть на уражені ділянки. Залиште до висихання, потім змийте теплою водою.

- Прикладіть до укусів лід приблизно на 20 хвилин.

- Подрібніть таблетку аспірину і змішайте з водою до консистенції пасти. Натріть укус. Не використовуйте цей метод, якщо ви страждаєте алергією на аспірин.

- Олія лаванди, чайного дерева або алое вера добре знімають свербіж. Олією потрібно добре натерти уражену ділянку, не змивати.

- Нанесіть трохи зубної пасти на область укусу, в ідеалі це має бути паста з екстрактом м`яти, ментолу або евкаліпта. Ароматизуючі речовини заспокоять шкіру і знімуть свербіж. Змийте теплою водою після повного висихання.

- Змастіть укус маззю від сонячних опіків (наприклад, Пантенолом). Принцип дії той самий - заспокоєння шкіри і зняття запалення, при цьому пройде і свербіж.

- Якщо ви гостро реагуєте на комарині укуси, запасіться антигістамінним кремом або лосьйоном. Особливо ефективними є мазі, що містять комбінацію антигістамінів, болезаспокійливих і кортикостероїдів, оскільки це полегшує і біль, і свербіж.

В жодному разі не чухайте уражену ділянку! Цим ви не тільки збільшите свербіж, але також можете занести інфекцію.

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