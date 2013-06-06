Завтра дощі очікуються по всій території України
13:56, 06 червня 2013Країна
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Завтра в Україні, крім північних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
У прикарпатських, більшості південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильні дощі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.
У Києві та області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°, у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.
Сьогодні температура води становила у Чорному морі 16-21°, Азовському морі 21-23°; у Дніпрі біля Києва 21°.
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