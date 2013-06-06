Завтра брифінг Акімової щодо питань первиної медичної допомоги
14:18, 06 червня 2013Країна
0
У прес-центрі АП
У п’ятницю, 7 червня, о 12:00 відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової на тему: «Підсумки регіональних відвідувань закладів первинної медичної допомоги».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Брифінг відбудеться у прес-центрі АПУ (вул. Банкова, 11).
Акредитація представників ЗМІ проводиться за тел.: +380 (44) 255-65-51, 255-78-13.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter