Завтра брифінг Акімової щодо питань первиної медичної допомоги

У прес-центрі АП

У п’ятницю, 7 червня, о 12:00 відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової на тему: «Підсумки регіональних відвідувань закладів первинної медичної допомоги». Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Брифінг відбудеться у прес-центрі АПУ (вул. Банкова, 11). Акредитація представників ЗМІ проводиться за тел.: +380 (44) 255-65-51, 255-78-13.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter